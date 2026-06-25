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వచ్చే జన్మలో మళ్లీ నీ కడుపులోనే పుట్టి, నీకు ఇలాంటి బాధను కలిగించను
మహారాష్ట్రలోని హింగోలి జిల్లాలో, 18 ఏళ్ల నీట్ అభ్యర్థి ఒకడు ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు తన తల్లి కోసం ఒక భావోద్వేగ వీడియో సందేశాన్ని రికార్డ్ చేసి.. ఆపై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. సుశీల్ ధాగేగా గుర్తించబడిన ఈ విద్యార్థి, మే 3న జరిగిన అసలు వైద్య ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్) ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందన్న ఆరోపణల కారణంగా రద్దు కావడంతో, జూన్ 21న నిర్వహించిన నీట్ (యూజీ) 2026 పునఃపరీక్షకు హాజరయ్యాడు.
తన మొబైల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసిన 33 సెగల నిడివి గల వీడియోలో, సుశీల్ తన తల్లికి క్షమాపణలు కోరాడు. ఆపై బావిలో పడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. "అమ్మా, నేను ఈ రోజు నా ప్రాణం తీసుకుంటున్నాను. అమ్మా, దయచేసి అస్సలు బాధపడకు. వచ్చే జన్మలో మళ్లీ నీ కడుపులోనే పుట్టి, నీకు ఇలాంటి బాధను కలిగించను" అని తెలిపాడు.
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణాలు అనేకం.. మగాడు టచ్ చేయగానే ఆడపిల్లకి అర్థమైపోతుంది : సింగర్ సునీత
చిత్రపరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలపై ప్రముఖ సింగర్ సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేతులు వేయడం, చనువు తీసుకోవడం వంటివి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి దశలో ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. పైగా, పవర్ ఉన్నవాళ్లు అవతలి వాళ్లను వాడుకోవాలని చూస్తారని వెల్లడించారు. కానీ, అవకాశాల కోసం, ఇండస్ట్రీలో రాణించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో వాటిని భరిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.
Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుతో అమరావతిలో చిత్ర పరిశ్రమకు కట్టుబడి ఉన్నాం
నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు కొరటాల శివ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రంపై ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. SLV సినిమాస్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మాతలు సుధాకర్ చెరుకూరి, సుధాకర్ మిక్కిలినేని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, అమరావతిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
Sukumar: ఇడుపు కాయితం తెలంగాణ నేపథ్యమైనా గ్లోబల్ స్థాయి సినిమా.: ప్రియదర్శి
ఇడుపు కాయితం సినిమా టైటిల్ లోనే కాగితాలు చిరిగిపోతున్నాయి. రేపు థియేటర్స్ లో టికెట్స్ చిరగాలని కోరుకుంటున్నా నటుడు బిత్తిరి సత్తి అన్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఆవరణలో జరిగిన చిత్ర ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొని ప్రారంభోత్సవం చూస్తుంటే ఒక పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఇవివి సినిమా తరహా గుర్తుకువస్తుంది. ఇందులో సావిత్రి, సుజాత,స అభయ్, మైమ్ గోపి..ఇలా మా అందరినీ ఈ సినిమాలోకి తీసుకొచ్చారు డైరెక్టర్ వంశీరెడ్డి అని తెలిపారు.