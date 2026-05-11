నీట్ - యూజీ ప్రవేశపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ .. పరీక్షకు ముందే రాజస్థాన్లో లీక్
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్ష 2026 ప్రశ్నపత్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకైందని, ఈ లీకైన ప్రశ్నపత్రంలోని 600 మార్కుల ప్రశ్నలు పోలివున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
దీనిపై రాజస్థాన్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ దర్యాప్తు చేపట్టింది. మే 3న జరిగిన పరీక్షలో వచ్చిన ప్రశ్నలను పోలిన సుమారు 140 ప్రశ్నలతో ఉన్న ఓ ప్రాక్టీస్ పేపర్ను అధికారులు గుర్తించారు. ఈ మెటీరియల్ రాజస్థాన్లోని సికార్లో పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలిపారు. దీనిని విద్యార్థులకు రూ.20 వేల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు విక్రయించినట్లు గుర్తించామన్నారు.
ఈ ప్రశ్నలు యాదృచ్ఛికంగా ఒకే మాదిరిగా ఉన్నాయా, లేదా ఎవరైనా పేపర్ లీక్ చేశారా అనే దానిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే పలు ప్రశ్నలలోని జవాబుల క్రమం కూడా ఒకేలా ఉండడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఆ ప్రాక్టీస్ పేపర్ కేరళలోని ఓ వైద్య కళాశాలలో చదువుతున్న ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థికి చెందినదని తేలినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
అతను మే 1న సికార్లోని తన స్నేహితుడికి ఈ మెటీరియల్ ఇచ్చాడని.. ఆ తర్వాత అది పీజీ వసతిగృహాలు, కోచింగ్ నెట్వర్క్లు, కెరీర్ కౌన్సెలర్లు, పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు చేరిందని వెల్లడించారు. ఆ మెటీరియల్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీకి సంబంధించిన 300కు పైగా చేతిరాత ప్రశ్నలు ఉన్నాయన్నారు.
ఈ ఘటనపై జాతీయ పరీక్షల సంస్థ స్పందిస్తూ.. నీట్ యూజీ2026కి సంబంధించి అవకతవకలు జరిగినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు తెలిపింది. పరీక్ష జరిగిన నాలుగు రోజుల తర్వాత ఈ సమాచారం అందిందని పేర్కొంది. ఆ వివరాలను సంబంధిత ఏజెన్సీలకు అందించామంది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని.. దీన్ని పారదర్శకంగా పరిశీలించి పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామంది.