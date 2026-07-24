నీట్ వరుస లోపాలకు ముగింపు పలకాలి.. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు
నీట్-యూజీ పరీక్షకు సంబంధించి జరుగుతున్న వరుస లోపాలకు ముగింపు పలకాలని సుప్రీంకోర్టు గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అలాగే పూర్తిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షా విధానానికి మారే ప్రణాళికల వివరాలను కోరింది. పదేపదే జరుగుతున్న అక్రమాలపై జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరధేలతో కూడిన ధర్మాసనం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఒకవేళ పరీక్షను ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తే డేటా భద్రతను ఎలా నిర్ధారిస్తారని నిలదీసింది.
పూర్తిగా ఆన్లైన్ విధానానికి మారడానికి మీరు ఏమి చేస్తున్నారో తమకు తెలియజేయాలని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొంది. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షా విధానానికి మారినప్పుడు డేటాను ఎలా రక్షిస్తారో వివరించండని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ వైఖరిని సమగ్రంగా కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు అదనపు సమయం కావాలని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కోరారు.
మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా తప్ప మరే ఇతర పరిష్కారాన్ని అంగీకరించబోమని స్పష్టం చేస్తూనే, తమ ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాను కలుస్తుందని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది.
చర్చలకు ముందు జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు కొనసాగుతుండగా, ఢిల్లీ మెట్రో ఆంక్షలు వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా కొనసాగాయి. ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ న్యూఢిల్లీ మెట్రో స్టేషన్ను కూడా మూసివేయడంతో, ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ పరిధిలో మూసివేసిన స్టేషన్ల మొత్తం సంఖ్య 18కి చేరింది.