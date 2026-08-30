నేడు నీట్ పీజీ ప్రవేశ పరీక్ష - మద్యం సేవించి పరీక్షకు వచ్చిన విద్యార్థి
దేశంలో వైద్య విద్యా పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు జాతీయ స్థాయిలో నీట్ పీజీ ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదివారం దేశ వ్యాప్తంగా ఈ పరీక్ష జరుగుతోంది. అయితే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిగూడలో ఓ విద్యార్థి మద్యం తాగి పరీక్ష రాసేందుకు వచ్చాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న అతన్ని సిబ్బంది గుర్తించి వెనక్కి పంపారు.
దేశవ్యాప్తంగా 1300 కేంద్రాల్లో ఈ పీజీ పరీక్ష జరుగుతోంది. ఇందుకోసం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఒక్క తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 56 కేంద్రాల్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ విధానంలో పరీక్ష జరగనుంది. నీట్ పరీక్ష నేపథ్యంలో కొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది.
దేశ వ్యాప్తంగా ఈ పరీక్షకు 2,73,183 మంది ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన వైద్య విద్యార్థులు హాజరువుతున్నారు. పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీసీ టీవీ కెమెరాలు, నిఘా, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్, జామర్ల ఏర్పాటుతో పాటు ఇతర సాంకేతిక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్షా కేంద్రంలోని అనుమతించలేదు.