ఇంట్లో పేదరికం తాండవిస్తున్నా.. ఒకే ఇంట్లో ఐదుగురు డాక్టర్లు అయ్యారు.. ఎక్కడ?
ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని ఓ గిరిజన కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు విద్యార్థులు ఏకంగా వైద్యులు అయ్యారు. నీట్ ప్రవేశ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై వైద్యులయ్యారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఒడిశా రాష్ట్రంలోని కంధమాల్ జిల్లా, దారింగ్వాడి బ్లాక్లో ఉంది సికబాడి అనే చిన్న గిరిజన గ్రామం. ఆ ఊరిలో బ్రష్ నాయక్ (75), అనుసయ ప్రధాన్ (62) దంపతులు నివసిస్తున్నారు.
రోజువారీ కూలి పనులు, తమకున్న చిన్న మెట్ట పొలంలో సాగు చేసుకుంటే తప్ప పూట గడవని దుస్థితి వారిది. రేకుల పైకప్పు, మట్టి గోడలతో ఉన్న ఓ చిన్న ఇల్లు వారి నివాసం. ఏడుగురు పిల్లల పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించడానికి బ్రూషి నాయక్ ఒకప్పుడు కేరళకు వలస వెళ్లి కూలీగా కూడా పనిచేశారు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా, పిల్లల చదువుకు మాత్రం వారు ఎలాంటి ఆటంకం కలగనీయలేదు.
తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని కళ్లారా చూసిన పిల్లలు, చదువునే తమ భవిష్యత్తుకు మార్గంగా ఎంచుకున్నారు. ఈ వైద్య విద్య యజ్ఞంలో తొలి అడుగు వేసింది పెద్ద కుమారుడు బిభిసన్ నాయక్ (25). అతడు 2021లో నీట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై కోరాపుట్ లోని షహీద్ లక్ష్మణ్ నాయక్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించాడు. ప్రస్తుతం అక్కడే ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేస్తున్నాడు. అన్నయ్య బాటలోనే పయనించి, గతేడాది కుమార్తె మోనాలిసా ప్రధాన్ (23) కూడా అదే కాలేజీలో సీటు సంపాదించి ప్రస్తుతం రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది.
ఇక ఈ ఏడాది ఆ కుటుంబంలో ఆనందం మూడు రెట్లు పెరిగింది. మరో ముగ్గురు పిల్లలు నీట్లో విజయం సాధించి వైద్య కళాశాలల్లో అడుగుపెట్టారు. సునేబు (20) బలాంగీర్లోని భీమా ఖోయి మెడికల్ కాలేజీలో, అసరియా (18) భవానీ పట్నంలోని షహీద్ అండో మాటు మెడికల్ కాలేజీలో చేరారు. వీరితో పాటు బ్రూష్ నాయక్ తమ్ముడి కుమార్తె మీనాక్షి ప్రధాన్ (19) కూడా పూరిలోని శ్రీ జగన్నాథ్ మెడికల్ కాలేజీలో ప్రవేశం పొందింది. చిన్నప్పటి మూషి దంపతులే తటు సొంత బిడ్డలా పెంచారు.
వెనుక ఎలాంటి ఖారీ కోచింగ్ సెంటర్లు లేవు. తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో కనిపించిన ఆశ, వారి చెదుట చుక్కలే వీరికి ప్రేరణగా నిలిచాయి. "మా అమ్మానాన్నల కష్టాలను చూస్తూ పెరిగాం. వారే మాకు అతిపెద్ద స్ఫూర్తి. సాధారణ జీవితం, ఉన్నతమైన ఆలోచనలు అనే సూత్రాన్ని పాటిస్తాం. కొన్నిసార్లు ఆకలితోనే ఉన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి. కానీ చదువులో మాత్రం వెనుకబడకూడదని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాం" అని మీనాక్షి కన్నీటితో చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఐదుగురు పిల్లలు వైద్య విద్య అభ్యసిస్తుండటంతో ఆ కుటుంబంపై ఆర్థిక భారం పెరిగింది. తమ పిల్లల చదువు పూర్తయ్యేందుకు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ఆ తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. ఏది ఏమైనా, మట్టిలో మాణిక్యాల్లా వెలుగుతున్న ఈ గిరిజన బిడ్డల కథ, పేదరికాన్ని జయించవచ్చని, పట్టుదల ఉంటే : సాధించవచ్చని నిరూపిస్తోంది.