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  4. NEET UG 2026: NTA Calls Viral Video Fake, Says Re-Exam Conducted Under Tight Security
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (17:15 IST)

నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రం మళ్లీ లీక్ అయిందా? ఎన్.టి.ఏ ఏం అంటోంది...

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BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (17:14 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (17:15 IST)
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దేశంలోని వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం మే 3వ తేదీన నీట్ యూజీ పరీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఈ నెల 21వ తేదీన మళ్లీ నీట్ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించారు. ఈ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం కూడా లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. నీట్ యూజీ 2026 రీటెస్ట్ ప్రశ్నాపత్రం కూడా లీకైనట్టు సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్.టి.ఏ) స్పందించింది. ఆ వీడియో పూర్తిగా కల్పితమని, అందులోని వాదనలు అవాస్తమని సోమవారం స్పష్టం చేసింది. ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారాలను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు నమ్మవద్దని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేసింది. 
 
ఈ నెల 21వ తేదీన జరిగిన నీట్ యూజీ 2026 రీటెస్ట్‌ అత్యంత పటిష్టమైన భద్రత, నిఘా మధ్య పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో నకిలీది అని ఎన్.టి.ఏ విడుదల చేసిన ఓ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది. అలాగే, పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం కూడా ఈ వీడియోను నిశితంగా పరిశీలించి, అందులోని పలు వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా, ప్రశ్నపత్రాల ప్యాకెట్‌లో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ షీట్ ఆ వీడియోలో లేకపోవడాన్ని గుర్తించింది. పరీక్షకు ముందు ప్రశ్నపత్రలు బయటకు వచ్చే ఆస్కారం లేదని స్పష్టం చేసింది. 
 
సీసీటీవీ కెమెరాలు, సిగ్నల్ జ్యామర్లు, బయోమెట్రిక్ వంటి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల మధ్య రికార్డు సమయంలో ఎటువంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా పరీక్షను నిర్వహించామని ఎన్.టి.ఏ డైరెక్టర్ జనరల్ అభిషేక్ సింగ్ వెల్లడించారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తూ విద్యార్థలను గందరగోళానికి గురిచేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. 
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ఠాగూర్

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