నీట్ యూజీ పరీక్ష రద్దు... ఫీజు వాపసు గడువు జూన్ 22కి పెంపు
నీట్ యూజీ పరీక్ష రద్దు అయిన నేపథ్యంలో, ఫీజు వాపసు కోసం బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సమర్పించడానికి గడువును జాతీయ పరీక్షల ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) జూన్ 22 రాత్రి 11:50 గంటల వరకు పొడిగించింది.
ఒక ఎక్స్ పోస్ట్లో ఎన్టీఏ ఇలా పేర్కొంది. ఫీజు వాపసు కోసం ఇంకా బ్యాంకు వివరాలు సమర్పించని అభ్యర్థులకు ముఖ్యమైన ప్రకటన. చివరి తేదీని జూన్ 22, 2026 (రాత్రి 11:50 గంటల వరకు) పొడిగించబడింది. మే 23న నీట్ (యూజీ)-2026 రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్లో ప్రత్యేక సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటికే 13 లక్షల మంది అభ్యర్థులు తమ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకున్నారని కూడా అది హైలైట్ చేసింది.
గతంలో గడువు మే 27 (రాత్రి 11:50 గంటలు) కాగా, దానిని దాదాపు ఒక నెల పొడిగించడం జరిగింది. దీనివల్ల దరఖాస్తుదారులకు తమ వాపసులను అభ్యర్థించడానికి మరింత సమయం లభించింది. అభ్యర్థులు తమ లాగిన్ వివరాలతో రీఫండ్ లింక్ను యాక్సెస్ చేసి, తమ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను సమర్పించాలని కూడా అది తెలిపింది.
బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి, అభ్యర్థులు కోరుకుంటే రద్దు చేయబడిన చెక్కును కూడా అప్లోడ్ చేయవచ్చని ఎన్టీఏ పేర్కొంది. ఒకసారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత, అవే తుదిగా పరిగణించబడతాయి. ఆ తర్వాత ఎటువంటి మార్పులకు అనుమతి ఉండదు.
ఇదిలా ఉండగా, గతంలో జరిగిన నీట్-యూజీ పరీక్షలో అవకతవకలు, పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు వెలుగులోకి రావడంతో, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో ఆగ్రహం రేకెత్తింది. దీంతో సీబీఐ విచారణతో సహా పలు దర్యాప్తులు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో పునఃపరీక్షను ప్రకటించారు.
జూన్ 21న జరగనున్న పునఃపరీక్ష కోసం భద్రతా చర్యలను పటిష్టం చేయాలని కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. ఇలాంటి అవకతవకలను నివారించడానికి వచ్చే ఏడాది నుంచి నీట్-యూజీని కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) విధానంలో నిర్వహిస్తామని అధికారులు కూడా సూచించారు.
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
ఇటీవల సినిమా ఈవెంట్స్, ఇతర వేదికలపై చిత్ర పరిశ్రమలో సమస్యల్లో ఉన్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటూ ఫిలింమేకర్స్ చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇలా టాలీవుడ్ లోని కొందరు ప్రతిసారీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి స్పందించారు. సినిమా అనేది అద్భుతమైన మీడియం అని, దాన్ని బాధల వేదికగా మార్చొద్దని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.
సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. ఈ మూవీలో నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించగా, విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ సినిమాని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
చిల్డ్రన్ మూవీగా సమ్మర్ హాలిడేస్ ను ధీరజ్ మొగిలినేని రూపొందించారు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా నిర్వహించారు.