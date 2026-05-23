NEET-UG 2026: నీట్ రద్దు.. అందుబాటులోకి రీఫండ్ సదుపాయం.. చివరి గడువు మే 27, 2026
మే 3న నిర్వహించబడి, ఆ తర్వాత రద్దు చేయబడిన నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థుల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) రీఫండ్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పరీక్ష రుసుమును తిరిగి పొందడానికి విద్యార్థులు ఇప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను సమర్పించవచ్చు.
అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, నీట్-యూజీ 2026 రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్లో రీఫండ్ ఎంపిక అందుబాటులో ఉంచబడింది. పరీక్ష కోసం నమోదు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తు వివరాలను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి కేటాయించిన రీఫండ్ లింక్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
రీఫండ్ పొందడానికి, దరఖాస్తుదారులు ఖాతాదారుని పేరు, బ్యాంక్ పేరు, ఖాతా సంఖ్య, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్తో సహా అవసరమైన బ్యాంకింగ్ వివరాలను తప్పనిసరిగా అందించాలి. సమర్పించిన సమాచారం ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడంలో సహాయపడటానికి, అభ్యర్థులకు క్యాన్సిల్డ్ స్కాన్ చేసిన కాపీని అప్లోడ్ చేసే వెసులుబాటు కూడా కల్పించబడింది.
బ్యాంక్ వివరాలను ఒకసారి సమర్పించిన తర్వాత, అవి అంతిమంగా పరిగణించబడతాయని, ఆ తర్వాత ఎటువంటి దిద్దుబాట్లు లేదా మార్పులకు అనుమతి ఉండదని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. వివరాలను సమర్పించే ముందు అభ్యర్థులు మొత్తం సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాలని సూచించబడింది.
రీఫండ్ ప్రక్రియ కోసం బ్యాంక్ వివరాలను సమర్పించడానికి చివరి గడువు మే 27, 2026, రాత్రి 11:50 గంటల వరకు ఉంటుంది. అక్రమాలు, ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఆరోపణల నేపథ్యంలో నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష రద్దు అయిన తర్వాత ఈ రీఫండ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ వివాదం దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది, ఫలితంగా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) దర్యాప్తుతో సహా పలు విచారణలకు దారితీసింది.
పరీక్ష రద్దు అయిన నేపథ్యంలో, నీట్-యూజీ 2026 పునఃపరీక్ష జూన్ 21న నిర్వహించబడుతుందని ఎన్టీఏ ప్రకటించింది. ఈ పరీక్ష మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:15 గంటల వరకు జరుగుతుంది.
