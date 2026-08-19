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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (14:56 IST)

వాహనాలకు జీపీఎస్ ట్రాకర్లు.. పలువురు నిపుణులతో కలిసి ప్రశ్నపత్రం తయారీ

neet exam
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (14:56 IST)
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భవిష్యత్‌లో నిర్వహించే నీట్ ప్రవేశ పరీక్షల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పకడ్బంధీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, పలువురు నిపుణులతో ప్రశ్నపత్రం తయారు చేయించడం, నీట్ ప్రశ్నపత్రాలను తరలించే వాహనాలకు జీపీఎస్ ట్రాకర్లు అమర్చడం వంటివి పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టుకు కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. 
 
సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించిన నివేదికలో 'పలువురు నిపుణులు కలిసి క్వశ్చన్ బ్యాంకును తయారు చేస్తారు. అందులో నుంచి పరీక్షలో ఏ ప్రశ్నలు వస్తాయనే విషయం వారికి కూడా తెలియదు. నీట్ ప్రశ్నపత్రాలను రవాణా చేసే వాహనాలకు జీపీఎస్ వ్యవస్థలు అమర్చాం. ఇవి వాహనంలోని చిన్న కదలికలను కూడా రికార్డ్ చేస్తాయి. దీనివల్ల రవాణా సమయంలో అధికారులు పర్యవేక్షించగలుగుతారు అని కేంద్రం వెల్లడించింది.
 
పేపర్‌ లీక్‌లు అనేవి వ్యవస్థాగత సమస్య అని.. వాటిని నివారించడానికి సంస్థాగత మార్పులు అవసరమని రాధాకృష్ణన్ కమిటీ చెప్పిందని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. వారు చెప్పింది అక్షరసత్యమని పేర్కొంది. నీట్ పరీక్ష సంస్కరణలపై రాధాకృష్ణన్ ప్యానెల్, నందన్ నీలేకని కమిటీ చేసిన సిఫార్సులను అమలు చేయడానికి ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని జాతీయ పరీక్షల సంస్థను ప్రశ్నించింది. వాటిని వివరిస్తూ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. 
 
ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ, పరీక్షల్లో అవకతవకలు బయటపడుతున్న నేపథ్యంలో పరీక్షల వ్యవస్థ సమూల ప్రక్షాళనకు జాతీయ పరీక్షల సంస్థ  శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే 50మందికిపైగా సిబ్బందిని తొలగించింది. సైబర్ భద్రత, సైకోమెట్రిక్స్, ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన, ఇతర ప్రత్యేక విభాగాల కోసం ప్రైవేట్ రంగం నుంచి కూడా నిపుణులను తీసుకువస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రశ్నపత్రాల గోప్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రత్యేక గదులు, ఎయిర్-గ్యాప్డ్ సిస్టమ్స్ (ఇంటర్నెట్‌తో సంబంధం లేని వ్యవస్థలు), పరికరాలను భద్రపరిచే విధానాలను పూర్తిగా పునర్‌ వ్యవస్థీకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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