నీట్-యూజీ 2026: జూన్ 21న మళ్లీ పరీక్ష.. ఎన్టీఏ ప్రకటన
ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ ఆరోపణల కారణంగా వైద్య ప్రవేశ పరీక్ష రద్దయిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత, నీట్-యూజీ 2026 పునఃపరీక్షను జూన్ 21న నిర్వహిస్తామని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) శుక్రవారం ప్రకటించింది. పరీక్ష తేదీకి సంబంధించి ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్లో, ఎన్టీఏ ఇలా పేర్కొంది.
భారత ప్రభుత్వ ఆమోదంతో, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నీట్ (యూజీ) 2026 పునఃపరీక్షను ఆదివారం, జూన్ 21, 2026న నిర్వహించేందుకు షెడ్యూల్ ఖరారు చేసింది. పరీక్షకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం అభ్యర్థులు, తల్లిదండ్రులు కేవలం అధికారిక సమాచార మార్గాలపై మాత్రమే ఆధారపడాలని కూడా ఈ ఏజెన్సీ సూచించింది.
పునఃపరీక్షను సురక్షితంగా, పారదర్శకంగా, విశ్వసనీయంగా నిర్వహించే విధానాలపై చర్చించేందుకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సీనియర్ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించిన రెండు రోజుల తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఈ సమావేశానికి ఉన్నత విద్యా కార్యదర్శి వినీత్ జోషి, పాఠశాల విద్యా కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్, ఎన్టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ అభిషేక్ సింగ్, సీబీఎస్ఈ చైర్పర్సన్ రాహుల్ సింగ్, అలాగే కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్, నవోదయ విద్యాలయ సమితికి చెందిన సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు.
మే 3న నిర్వహించిన నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షను, ప్రశ్నపత్రం లీకేజీకి సంబంధించి వచ్చిన సమన్వయపూర్వక ఆరోపణల నేపథ్యంలో, ఎన్టీఏ మే 12న రద్దు చేసింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వైద్య ప్రవేశ పరీక్షగా పరిగణించబడే ఈ పరీక్ష, భారతదేశంలోని 551 నగరాల్లో, విదేశాలలోని 14 నగరాల్లో నిర్వహించబడింది. ఇందులో 5,400కు పైగా పరీక్షా కేంద్రాలు, 22 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థులు పాల్గొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) దర్యాప్తు జరుపుతోంది. నేరపూరిత కుట్ర, మోసం, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన మరియు సాక్ష్యాల ధ్వంసానికి సంబంధించిన నిబంధనల కింద, అలాగే అవినీతి నిరోధక చట్టం ప్రజా పరీక్షల అక్రమ నివారణ చట్టం-2024 కింద వచ్చే నేరాలకు సంబంధించి సీబీఐ ఒక ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేసింది.
ఇంతలో, ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఆరోపణలకు సంబంధించి అరెస్టు చేయబడిన ఐదుగురు నిందితులను ఏడు రోజుల పాటు తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని ఢిల్లీ న్యాయస్థానం ఇటీవల సీబీఐని అనుమతించింది. ఈ నిందితులలో మంగీలాల్ బివాల్, దినేష్ బివాల్, వికాస్ బివాల్, శుభమ్ ఖైర్నార్ మరియు యష్ యాదవ్ ఉన్నారు.
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.
అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో, విరాట్ కర్ణా నటించిన 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం జూలై 3న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కాబోతున్న నేపథ్యంలో అంచనాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతీ అప్డేట్తో ఈ చిత్రంపై బజ్ నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, గ్లింప్స్, సాంగ్స్ సినిమాపై మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి.
కథానాయకుడు రామ్ పోతినేని తాను రచించి, దర్శకత్వం వహించిన #RAPO23 అనే సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ లుక్ను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆయన సోదరుడు కృష్ణ రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇది డిసెంబర్ 2026లో విడుదల కానుంది. ఐస్మార్ట్ శంకర్ వంటి హై-ఎనర్జీ హిట్లు మరియు ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ఫ్లాప్లతో పేరుగాంచిన రామ్, వర్షం, నీడలతో కూడిన ఈ పోస్టర్కు 'ఒక ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణం మొదలవుతుంది' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.