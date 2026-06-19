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ఆరు లేన్ల కారిడార్గా నెల్లూరు- తడా హైవే 16.. ఇక ట్రాఫిక్కు బైబై
నెల్లూరు- తడా మధ్య జాతీయ రహదారి-16 (ఎన్హెచ్-16)పై ప్రయాణించే వాహనదారులు త్వరలో ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం నాలుగు లేన్లుగా ఉన్న ఈ రహదారి భాగాన్ని ఆరు లేన్ల కారిడార్గా విస్తరించేందుకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) చర్యలు చేపట్టింది.
Tada
టాడా నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఉన్న ఎన్హెచ్-16లో చాలా వరకు ఇప్పటికే ఆరు లేన్లుగా విస్తరించినప్పటికీ, కీలకమైన నెల్లూరు-టాడా విభాగం మాత్రం రద్దీకి నిలయంగా మిగిలిపోయింది. ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆరు లేన్ల విస్తరణ పనులు వెంటనే చేపట్టలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం, ప్రస్తుత రహదారి నిర్వహణ సంస్థతో కుదుర్చుకున్న దీర్ఘకాలిక ఒప్పందమేనని తెలుస్తోంది.
ఒక ముఖ్యమైన పరిణామంలో, రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రస్తుతం ఉన్న నెల్లూరు-తడా నాలుగు లేన్ల రహదారిని (నెల్లూరు బైపాస్తో సహా) ఆరు లేన్ల రహదారిగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ విస్తరణకు సంబంధించి ఎన్హెచ్ఏఐ ఒక సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికను (డీపీఆర్) సిద్ధం చేస్తోంది.
ఈ మార్గం రూపురేఖలను ఖరారు చేయడానికి సంబంధిత వర్గాలతో సంప్రదింపులు ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించి, జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా జూన్ 20న కలెక్టరేట్లో సంబంధిత వర్గాల ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నెల్లూరు-టాడా రహదారి మార్గాన్ని ఖరారు చేసే ముందు, రెవెన్యూ, రైల్వే, నీటిపారుదల, అటవీ, మున్సిపల్, వివిధ సేవా విభాగాల నుండి ఈ సమావేశంలో అభిప్రాయాలు, సమాచారాన్ని సేకరించనున్నారు.
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