ఘజియాబాద్లో వింత ఘటన.. పిల్లి అడ్డువచ్చిందని అమ్మాయి ఎగిరిపడిందా..? లేకుంటే? (video)
ఘజియాబాద్లో వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. అంజు, రీతు, పింకీ అనే ముగ్గురమ్మాయి అద్దెకు వుంటున్నారు. వీరు ముగ్గురూ వేర్వేరు కంపెనీలలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రీతు బుధవారం తన పనికి వెళ్తుండగా, అకస్మాత్తుగా ఒక పిల్లి ఆమె దారికి అడ్డంగా వచ్చి, ఆమె మెట్ల మీద నుంచి కిందకు దిగుతుండగా పైకి వెళ్లడం మొదలుపెట్టింది. ఆ పిల్లిని పైకి వెళ్లకుండా ఆపడానికి రీతు ప్రయత్నించగానే, అది ఆమెపైకి దూకింది.
Ghaziabad
ఆ పిల్లిని చూసి భయపడిన రీతు మెట్ల మీద నుంచి ఎగిరిపడింది. అది ఎలా జరిగిందంటే, ఏదో అదృశ్య శక్తి ఆమెను పైకి లేపి కిందకు విసిరేసినట్లుగా అనిపించింది.
మెట్ల మీద పడిపోయిన ఆమె తనను కాపాడుకోమని గట్టిగా అరిచింది. అప్పుడు పక్కింటివారు ఆమెను పైకి లేపి హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. రీతు అలా ఉన్నట్టుండి ఎలా పడిందనే దానిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు.
ऐसी हैरतअंगेज घटना ना कभी आपने सुनी होगी, ना कभी देखी होगी...— Amit Tomar (@AmitNationlist) August 19, 2026
दरअसल मेरे गाजियाबाद वाले मकान की ऊपरी मंजिल पर तीन लड़कियां अंजू, रितु, और पिंकी किराए पर रहती है, तीनों ही अलग अलग कम्पनियों में जॉब करती है...
आज सुबह करीब 8 बजे रितु जब अपनी जॉब पर जा रही थी, तो सीढ़ियों से नीचे… pic.twitter.com/IQCMKA2CCp