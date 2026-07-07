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వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో ట్విస్ట్ : మేజిస్ట్రేట్ విచారణకు ఆదేశం
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ మృతి కేసుపై మేజిస్ట్రేట్ దర్యాప్తు చేయాలని డెహ్రాడూన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. దీంతో మసూరీ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ రాహుల్ ఆనంద్ కేసు విచారణ ప్రారంభించారు. జూన్ 14-16 మధ్య మసూరీలో ఏం జరిగిందో అధికారులు విచారణ చేయనున్నారు.
తల్లిదండ్రులు రాకుండానే శవపరీక్ష చేసిన సిబ్బందిని పశ్నించే అవకాశం ఉంది. రాధాగాయత్రి తల్లిదండ్రులు సుధాకర్, సత్యవతి ప్రస్తుతం డెహ్రాడూన్లో ఉన్నారు. పలువురు జిల్లా స్థాయి అధికారులను కలిసి వినతిపత్రాలు అందజేశారు. ఈ క్రమంలోనే జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి మెజిస్ట్రేట్ విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఉత్తరాఖండ్లోని మసూరీలో గత నెలలో రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పదరీతిలో మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసింది... మృతదేహాన్ని సరిహద్దుల్లో పూడ్చిపెట్టారు.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్ నగరంలోని మియాపూర్లో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రియుడితో కలిసి భార్య కట్టుకున్న భార్యను చంపేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని మహారాష్ట్ర సరిహద్దులకు తరలించి పూడ్చిపెట్టింది. ఆపై తన భర్త కనిపించడం లేదంటూ ఏమీ తెలియనట్టుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ దారుణం గత యేడాది నవంబరు నెలలో జరిగ్గా తాజాగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతేడాది నవంబరులో భర్త కనిపించడం లేదంటూ సదరు మహిళ మియాపూర్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అప్పటి నుంచి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొన్ని విషయాల్లో పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో భర్త కాల్ రికార్డుతోపాటు, ఆమె కాల్ రికార్డును కూడా తనికీ చేశారు. మరో వ్యక్తితో ఆమె తరచూ మాట్లాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేయగా అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. ఇద్దరూ కలిసి భర్తను చంపేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు. నిందితులిద్దర్నీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
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Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.