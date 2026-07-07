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  4. New Twist on Vizag Techie Radha Gayathri Death Death Case
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (15:59 IST)

వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో ట్విస్ట్ : మేజిస్ట్రేట్ విచారణకు ఆదేశం

Techie Radha Gayatri dies in Mussoorie
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:58 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (15:59 IST)
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విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ మృతి కేసుపై మేజిస్ట్రేట్ దర్యాప్తు చేయాలని డెహ్రాడూన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. దీంతో మసూరీ డివిజనల్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ రాహుల్‌ ఆనంద్‌ కేసు విచారణ ప్రారంభించారు. జూన్‌ 14-16 మధ్య మసూరీలో ఏం జరిగిందో అధికారులు విచారణ చేయనున్నారు. 
 
తల్లిదండ్రులు రాకుండానే శవపరీక్ష చేసిన సిబ్బందిని పశ్నించే అవకాశం ఉంది. రాధాగాయత్రి తల్లిదండ్రులు సుధాకర్‌, సత్యవతి ప్రస్తుతం డెహ్రాడూన్‌లో ఉన్నారు. పలువురు జిల్లా స్థాయి అధికారులను కలిసి వినతిపత్రాలు అందజేశారు. ఈ క్రమంలోనే జిల్లా కలెక్టర్‌ స్పందించి మెజిస్ట్రేట్‌ విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఉత్తరాఖండ్‌లోని మసూరీలో గత నెలలో రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పదరీతిలో మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. 
 
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసింది... మృతదేహాన్ని సరిహద్దుల్లో పూడ్చిపెట్టారు.. ఎక్కడ?
 
హైదరాబాద్ నగరంలోని మియాపూర్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రియుడితో కలిసి భార్య కట్టుకున్న భార్యను చంపేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని మహారాష్ట్ర సరిహద్దులకు తరలించి పూడ్చిపెట్టింది. ఆపై తన భర్త కనిపించడం లేదంటూ ఏమీ తెలియనట్టుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 
 
ఈ దారుణం గత యేడాది నవంబరు నెలలో జరిగ్గా తాజాగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతేడాది నవంబరులో భర్త కనిపించడం లేదంటూ సదరు మహిళ మియాపూర్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అప్పటి నుంచి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
ఈ క్రమంలో కొన్ని విషయాల్లో పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో భర్త కాల్‌ రికార్డుతోపాటు, ఆమె కాల్‌ రికార్డును కూడా తనికీ చేశారు. మరో వ్యక్తితో ఆమె తరచూ మాట్లాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేయగా అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. ఇద్దరూ కలిసి భర్తను చంపేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు. నిందితులిద్దర్నీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి హైదరాబాద్‌ తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. 
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