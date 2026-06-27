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  4. Newly-wed woman dies in tragic fall at Tamil Nadu hill temple after monkey scare
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (12:35 IST)

కొత్తగా పెళ్లైంది.. కొండపైనున్న ఆలయానికి వెళ్లారు.. కోతుల గుంపు.. భయంతో నవవధువు మృతి

monkey scare
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (12:31 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (12:35 IST)
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monkey scare
దక్షిణ తమిళనాడులోని అత్యంత పవిత్రమైన కళుగుమలై కొండపై 24 ఏళ్ల నవవధువు శనివారం విషాదకరంగా మరణించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో తనను చుట్టుముట్టిన కోతుల గుంపు నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో కాలు జారి కింద పడటంతో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
 
తూత్తుకుడి జిల్లాలోని సౌత్ తిట్టన్‌కులానికి చెందిన అనితకు, సురేష్‌తో వివాహం జరిగి కేవలం నెల రోజులే అయ్యింది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న సురేష్ ఇటీవల స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చారు. దీంతో ఆ దంపతులు కళుగుమలైలోని ప్రసిద్ధ కలుగసలమూర్తి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
 
ప్రధాన ఆలయంలో పూజలు చేసిన తర్వాత, వారు కొండపై ఉన్న ఉచ్చిపిళ్ళయార్ ఆలయానికి చేరుకున్నారు.
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, ఆ దంపతులు కోతులకు పండ్లు తినిపిస్తుండగా, పెద్ద సంఖ్యలో కోతులు అకస్మాత్తుగా వారి చుట్టూ చేరాయి.
 
కోతుల కదలికలను చూసి అనిత భయాందోళనకు గురై, అక్కడి నుండి వేగంగా దూరంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించింది.
ఆ గందరగోళంలో, కొండ అంచున కాలుజారి కింద ఉన్న రాతి ప్రాంతంలో పడిపోయింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. 
 
ఈ ప్రమాదం ఆమె భర్త కళ్లముందే జరగడంతో ఆయన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నప్పటికీ, ఆమెను కాపాడలేకపోయారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియోలలో, భార్య మృతదేహం పక్కన కూర్చుని ఆ భర్త తీవ్ర దుఃఖంతో రోదించడం కనిపిస్తుంది. చుట్టూ ఆలయ సందర్శకులు గుమిగూడారు.
 
స్థానికులు, ఆలయ అధికారుల సహాయంతో పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి, కొండ వాలు ప్రాంతం నుండి మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
 
కోతులను చూసి భయపడి ప్రమాదవశాత్తు ఆమె కాలు జారి పడిపోయిందని లభించిన ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు; అయితే, దర్యాప్తులో భాగంగా ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ విషాద ఘటన తమిళనాడులోని కొండ ఆలయాల వద్ద కోతుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంపై ఆందోళనలను మళ్లీ రేకెత్తించింది.
 
అడవి జంతువులకు ఆహారం పెట్టవద్దని భక్తులకు పదేపదే సూచిస్తున్నప్పటికీ, సందర్శకులు ఆ పనిని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. దీనివల్ల కోతులు దూకుడుగా ప్రవర్తించడం, రద్దీగా ఉండే పుణ్యక్షేత్రాల వద్ద ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం పెరగడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
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సెల్వి
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