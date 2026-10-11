పెళ్లయిన మూడో రోజే భర్త - అత్త మామల హత్యకు భోజనంలో విషం పెట్టిన భార్య
మహారాష్ట్రలోని జలగావ్ జిల్లాలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. వివాహమైన మూడో రోజే ఓ నవవధువు తన భర్త, అత్తమామలకు భోజనంలో విషం పెట్టి చంపేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ ఘటన తర్వాత నగదు, నగలతో పారిపోతున్న ఆమెను, మరో మహిళను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. జలగావ్ జిల్లా పరోలా తాలూకాలోని వెల్హానే గ్రామంలో అక్టోబరు 7వ తేదీన ఓ యువకుడితో నిందితురాలికి వివాహం జరిగింది. అక్టోబరు 9న, అంటే పెళ్లయిన మూడో రోజు, ఆమె తన భర్త, మరో ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యుల కోసం వండిన ఆహారంలో ఎలుకల మందు కలిపింది. ఆ భోజనం తిన్న తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు అస్వస్థతకు గురవగా, నిందితురాలు మరో మహిళతో కలిసి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయింది. వెళుతూ వెళుతూ పెళ్లిలో వచ్చిన డబ్బు, నగలను కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లింది.
విషప్రభావంతో అస్వస్థతకు గురైన బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం ధులేలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పరారీలో ఉన్న ఇద్దరు మహిళలను ధులే జిల్లాలోని నిమ్దుల్ గ్రామ సమీపంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్ట్ అయిన వారిని ఝార్ఖండ్కు చెందిన సుమన్ సుభాష్ సాహ్ని, ఆర్తి సూర్యాక్ష్ పటేల్గా గుర్తించారు. విచారణలో మరో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సుమన న్ను పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం వరుడి కుటుంబం రూ.2.5 లక్షలు చెల్లించినట్లు తెలిసింది. ఇది ఒక పథకం ప్రకారం చేసిన నేరంగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పూర్తిస్థాయిలో దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని అధికారులు తెలిపారు.