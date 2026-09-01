చంబా జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు - చున్నీతో బైకర్ను రక్షించిన నవ వధువు (Video)
హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చంబా జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఈ వరదల్లో ఓ బైకర్ చిక్కుకునిపోయాడు. ఆ సమయంలో అటుగా వెళుతున్న ఓ కుటుంబం ఆ వ్యక్తిని గమనించింది. ఆ వెంటనే కారు ఆపి, ఆ బైకర్ను రక్షించే పనిలో నిమగ్నమైంది. వీరిలో నవవధువు కూడా ఉన్నారు. ఆమె ఏమాత్రం వెనుకాముందు ఆలోచన చేయకుండా తన చున్నీతో ఆ ద్విచక్రవాహనదారుడి ప్రాణాలు రక్షించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
గత కొన్ని రోజులుగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చంబా జిల్లాలో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో రోడ్లపై వర్షపు నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ బైకర్ తన వాహనంతో రోడ్డు దాటేందుకు ప్రయత్నించి, ఆకస్మిక వరదలో చిక్కుకునిపోయాడు. నీటి ప్రవాహం వేగంగా ఉండటంతో బైక్తో సహా కొట్టుకుపోయే ప్రమాదంలోపడ్డాడు. ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయాడు.
అదేసమయంలో కారులో అటుగా ప్రయాణిస్తున్న ఓ కుటుంబం వరదలో చిక్కున్న బైకర్ను గమనించింది. తమ వాహనాన్ని ఆపి, కారు నుంచి దిగి, అతడిని కాపాడేందుకు సాహసం చేశారు. కానీ, నీటి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో అతడికి సమీపంగా వెళ్లడం అతి కష్టంగా మారింది. పరిస్థితి క్లిష్టంగా మారుతున్న సమయంలో అదే కారులోని ఓ నవవధువు ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ముందుకు వచ్చి, తన చున్నీని తీసి వరదలో చిక్కుకున్న బైకర్ వైపు విసిరింది.
ఆ చున్నీని పట్టుకున్న బైకర్ దాని సాయంతో నెమ్మెదిగా కారువైపు వచ్చాడు. కుటంబంలోని మిగిలిన సభ్యులు కూడా అతడిని క్షేమంగా బయటకు లాగారు. ఈ సాహసోపేతమైన రక్షణ చర్య మొత్తం వీడియోలో రికార్డు అయింది. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ అయింది. నవవధువు సమయస్ఫూర్తి, ఆ కుటుంబం మానవత్వం నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.
???? Chamba — A family travelling in their vehicle noticed a biker struggling for his life, stuck at the edge of the road with his bike, and immediately stepped in to help.— The Modern Himachal (@themodernhp) August 31, 2026
The video is reportedly from the Banikhet side.
The monsoon in the hills can turn dangerous within moments.… pic.twitter.com/Gp1JomReko