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  4. Nidhi Tewari, the IFS officer appointed as PM Narendra Modi's new Private Secretary : All about her education qualification and career
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (19:10 IST)

ప్రధాని మోడీ ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నిధి తివారీ... ఇంతకీ ఎవరీమె?

nidhi tiwari - modi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (19:10 IST)
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ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నిధి తివారీ నియమితులయ్యారు. బీహెచ్‌యూలో బయోకెమిస్ట్రీ పీజీలో బంగారు పతకం సాధించిన నిధి... బార్క్‌లో శాస్త్రవేత్తగా నిధి తివారీ పని చేశారు. 2008లో బార్క్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన ఆమె సివిల్స్‌కు సిద్ధమై 2013లో యూపీపీఎస్సీలో జాతీయ స్థాయిలో 96వ ర్యాంకును సొంతం చేసుకుని ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్‌ (ఐఎఫ్‌ఎస్)కు ఎంపికయ్యారు. 2022లో పీఎంవోలో అండర్ సెక్రటకరీగా చేరిన ఆమె ఇపుడు ప్రధాని ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నియమితులయ్యారు.
 
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నోకు చెందిన నిధి తివారీ అక్కడే పాఠశా విద్య, డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. బీఎస్సీ తర్వాత బనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీలో బయోకెమిస్ట్రీలో పీజీ చేసి, బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. చదువు పూర్తయ్యాక బాబా అణు పరిశోధనా కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తగా చేరారు. అయితే, సివిల్స్ సర్వీసులోకి వెళ్లాలన్న పట్టుదలతో ఆమె తన శాస్త్రవేత్త ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి 2008లో బార్క్ నుంచి బయటకొచ్చి సివిల్స్‌కు సిద్ధమయ్యారు. 
 
అయితే, సివిల్స్ ప్రయాణం ఆమెకు వెంటనే విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టలేదు. 2012లో జరిగిన పరీక్షలో ఆమె పేరు వెయిటింగ్ లిస్టులో వచ్చింది. అయినా ప్రయత్నం ఆపలేదు. 2013లో మరోమారు పరీక్ష రాశారు. ఈసారి ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో 96వ ర్యాంకును సాధించారు. దీంతో ఐఎఫ్ఐకు ఎంపికై 2014 బ్యాచ్‌లో చేరారు. 
 
ఆ తర్వాత ఐఎఫ్ఎస్ అధికారిగా పని చేసే సమయంలో విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలో నిరాయుధీకరణ, అంతర్జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై పని చేశారు. విదేశాంగ విధానం, అంతర్జాతీయ భద్రతపై ఆమెకు వచ్చిన అనుభవం తర్వాత పీఎంవోలో కీలకంగా ఉపయోగపడింది. 2022 నవంబరులో పీఎంవోలో అండర్ సెక్రటరీగా చేరి, డిప్యూటీ సెక్రటరీగా పదోన్నతి పొందారు. జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అనేక అంశాల్లో ఆమె పని చేశారు. జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ధోవల్‌తో కలిసి భద్రతా వ్యవహారాలపై పని చేసిన అనుభవం కూడా ఆమె సొంతం. దీంతో గత 2025 మార్చి నుంచి ఆమె ప్రధాని మోడీ ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. శాస్త్రవేత్త నుంచి మొదలైన నిధి తివారీ ప్రయాణం ఇపుడు పీఎంవోలో కీలక అధికారి స్థాయికి చేరారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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