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  4. Nine in ten people feel safe on the road, Less than half of transport experts agree
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (19:27 IST)

రహదారులు సురక్షితమేనని 10 మందిలో 9 మంది భావన, రవాణా నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

Road Travel
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (19:27 IST)
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ప్రతి పది మందిలో తొమ్మిది మంది తమ రోజువారీ రోడ్డు ప్రయాణం సురక్షితంగా ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే, రవాణా వ్యవస్థలను రూపకల్పన, నిర్మాణం, నిర్వహణ చేసే రంగ నిపుణుల్లో సగం కంటే తక్కువ మంది (45%) మాత్రమే ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నారు. బ్రెంబో మద్దతుతో ఎకనామిస్ట్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ నిర్వహించిన తాజా పరిశోధన ప్రకారం, రోడ్డు భద్రతపై ప్రజల విశ్వాసానికి, నిపుణుల అంచనాలకు మధ్య ఆందోళనకరమైన ‘విశ్వాస అంతరం’ (Confidence Gap) ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. రోడ్డు భద్రతా పనితీరు అత్యంత పేలవంగా ఉన్న మార్కెట్లలో ఈ అంతరం మరింత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అధ్యయనం పేర్కొంది.
 
‘సేఫ్టీ ఇన్ మోషన్: డ్రైవింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ మొబిలిటీ’ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ అధ్యయనం, ప్రపంచ వాహన ఉత్పత్తిలో దాదాపు 75% వాటా కలిగిన పది ప్రధాన ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లైన బ్రెజిల్, చైనా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, భారత్, ఇటలీ, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (యూకే), అమెరికా (యూఎస్) దేశాల్లోని రోడ్డు వినియోగదారులు, అలాగే రవాణా రంగ నిపుణుల అభిప్రాయాలను సేకరించింది.
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 12 లక్షల మంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న నేపథ్యంలో, వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా లేని విశ్వాసం రోడ్డు భద్రతలో పురోగతికి ప్రధాన అవరోధాల్లో ఒకటిగా ఈ అధ్యయనం పేర్కొంటోంది. ప్రజల్లో ఉన్న ఈ విశ్వాస అంతరాన్ని సాక్ష్యాధారాలు, పారదర్శకత, కొలవగల ఫలితాల ఆధారంగా తగ్గించాలని పరిశ్రమలు, విధాన రూపకర్తలకు ఈ అధ్యయనం తెలుపుతోంది.
 
రవాణా రంగ నిపుణులతో పోలిస్తే, రోడ్డు రోడ్డు ప్రయాణీకులు తమ రోజువారీ ప్రయాణ భద్రతపై ఎంతో ఎక్కువ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఈ పరిశోధన వెల్లడిస్తోంది. ఇది ఆందోళన కలిగించే అంశం అని మిస్టర్ జీన్ టోడ్ట్, ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ప్రత్యేక ప్రతినిధి, రోడ్డు భద్రత అన్నారు. ప్రయాణంలో విశ్వాసం ఎంతో అవసరం. అయితే, అతిగా ఉండే విశ్వాసం ప్రజలను అనవసరమైన ప్రమాదాలను స్వీకరించేలా ప్రేరేపిస్తుంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
రోడ్లు అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉన్న చోటే రోడ్డు ప్రయాణీకులు అత్యంత సురక్షితంగా భావిస్తారు
రోడ్డు మీద ప్రయాణించేవారు, రవాణా రంగ నిపుణుల అభిప్రాయాల మధ్య అత్యధిక విశ్వాస అంతరం బ్రెజిల్, చైనా, భారత్‌లో నమోదైంది. ఈ మూడు దేశాల్లో 94 శాతం మంది రోడ్డు ప్రయాణీకులు తాము రోడ్లపై సురక్షితంగా ఉన్నామని భావిస్తున్నారు. సర్వేలో పాల్గొన్న అన్ని మార్కెట్లలో ఇదే అత్యధిక శాతం. అయితే, రవాణా రంగ నిపుణుల్లో కేవలం 18% మంది మాత్రమే ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ మూడు దేశాల్లో కలిపి ప్రతి లక్ష మంది జనాభాకు సగటున 16.2 రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. ఇది ఈ అధ్యయనంలో నమోదైన సగటు కంటే దాదాపు రెండింతలు.
 
బ్రెజిల్, చైనా, భారతదేశంలో, వేగవంతమైన, స్పష్టంగా కనిపించే ఆధునీకరణ కొత్త మౌలిక సదుపాయాలు, స్మార్ట్ వాహనాలు, మెరుగైన సాంకేతికతతో పాటు ప్రజల విశ్వాసం కూడా పెరిగింది అని ఈ పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించిన శ్రీమతి ప్రతిమా సింగ్, పాలసీ, ఇన్‌సైట్స్ ప్రిన్సిపాల్, ఎకనామిస్ట్ ఎంటర్‌ప్రైజ్‌ అన్నారు. కానీ విశ్వాసం వాస్తవ భద్రతా పనితీరును అధిగమించింది. వ్యవస్థలు ఉన్నదానికంటే సురక్షితమైనవని ప్రజలు విశ్వసించినప్పుడు, రోడ్డుపై తమను తాము సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి అవసరమైన శ్రద్ధను వారు తరచుగా చూపరు.
 
ప్రజలందరిలో రోడ్డు భద్రతపై విశ్వాసం ఒకేలా లేదు
రోడ్డు భద్రతపై విశ్వాసం అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో ఒకే విధంగా కనిపించడం లేదు. తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన ప్రయాణీకులు, మధ్యతరగతి మరియు అధిక ఆదాయ వర్గాల వారితో పోలిస్తే, తమ రోజువారీ ప్రయాణ భద్రతపై తక్కువ లేదా మిశ్రమ స్థాయి విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేసే అవకాశం దాదాపు రెండింతలు ఎక్కువగా ఉంది. తరాలవారీగా పరిశీలిస్తే, మిలీనియల్స్ అత్యధికంగా రోడ్డు భద్రతపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. వారిలో 94 శాతం మంది తమ ప్రయాణ భద్రతపై అధిక విశ్వాసం ఉన్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు, జెన్ జెడ్ మరియు బేబీ బూమర్స్ వర్గాలు అత్యల్ప స్థాయి విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. ఈ రెండు వర్గాల్లో వరుసగా 12%, 16% మంది తమ రోజువారీ ప్రయాణ భద్రతపై తక్కువ లేదా మిశ్రమ స్థాయి విశ్వాసం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
 
రోడ్డు భద్రతలో కొత్త సవాలు: మానవుడు-సాంకేతిక వ్యవస్థల పరస్పర చర్య
వాహనాలు మరింత ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపుదిద్దుకుంటున్న కొద్దీ, ఆటోమేటెడ్ మొబిలిటీ వ్యవస్థలతో ప్రయాణీకులు ఎలా పరస్పర చర్యలు సాగిస్తున్నారనేది రోడ్డు భద్రతలో కీలకమైన సవాలుగా మారుతోంది. ప్రస్తుతం రవాణా రంగ నిపుణుల్లో కేవలం 3 శాతం మంది మాత్రమే యాంత్రిక లోపాలను రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణంగా గుర్తిస్తున్నారు.
 
దీనికి విరుద్ధంగా, 30 శాతం మంది నిపుణులు డ్రైవర్-అసిస్టెన్స్ వ్యవస్థలను సరిగా ఉపయోగించకపోవడం లేదా వాటి పనితీరును సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడమే రోడ్డు భద్రతా సమస్యలకు ప్రధాన కారణమని అభిప్రాయపడ్డారు. మరో 24 శాతం మంది, డ్రైవర్ దృష్టిని రహదారి నుంచి మళ్లించే వాహన ఫీచర్లే అత్యంత తీవ్రమైన భద్రతా ప్రమాదమని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ప్రయాణీకులు మాత్రం తమ సొంత డ్రైవింగ్ ప్రవర్తనే రోడ్డు భద్రతకు అతిపెద్ద ప్రమాద కారకంగా భావిస్తున్నారు.
 
రవాణా రంగ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, డ్రైవర్-అసిస్టెన్స్ సాంకేతికతలను మార్కెటింగ్ చేసే విధానం కూడా ఈ సమస్యకు ఒక కారణంగా ఉండొచ్చు. సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో 65 శాతం మంది ప్రకటనలు ఈ వ్యవస్థల సామర్థ్యాన్ని వాస్తవానికి మించి చూపుతున్నాయని భావించారు. అలాగే, 62 శాతం మంది ప్రకటనలు డ్రైవర్లు రహదారిపై తక్కువ శ్రద్ధ చూపినా సరిపోతుందనే భావనను కలిగిస్తున్నాయని చెప్పారు. మరో 60 శాతం మంది, ఈ ప్రకటనలు వ్యవస్థల ప్రయోజనాలను ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తూ, వాటి పరిమితులను తక్కువగా ప్రస్తావిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
 
ప్రజలు మరింత పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలను కోరుకుంటున్నారు
అధిక విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, 88% మంది రోడ్డు మీద ప్రయాణించేవారు తక్కువ వేగ పరిమితులు మరియు పటిష్టమైన అమలుతో సహా బలమైన రహదారి భద్రతా చర్యలకు మద్దతు ఇస్తున్నారు మరియు సురక్షితమైన రవాణా వ్యవస్థల కోసం ఎక్కువ చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ, 68% మంది రవాణా నిపుణులు భద్రతను మెరుగుపరచడానికి నియంత్రణ సంస్థలు మరియు పరిశ్రమల మధ్య సమన్వయ లోపమే అతిపెద్ద అడ్డంకి అని గుర్తించారు.
 
విశ్వాస అంతరాన్ని పూడ్చడానికి మొబిలిటీ ఎకోసిస్టమ్ అంతటా సామూహిక చర్య అవసరం, అని మిస్టర్ మాటియో తిరబోస్కి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్, బ్రెంబో అన్నారు. పరిశ్రమ బాధ్యతాయుతంగా ఆవిష్కరణలు కొనసాగించాలి, విధాన రూపకర్తలు సమర్థవంతమైన నియంత్రణ చట్రాలను సృష్టించాలి మరియు వారందరూ కలిసి కొత్త సాంకేతికతల సామర్థ్యాలు, పరిమితులు రెండింటినీ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడాలి.
 
వివిధ మార్కెట్లలో రహదారి భద్రతపై విశ్వాసం విభిన్నంగా ఏర్పడుతుంది, క్షీణిస్తుంది
విశ్వాసం అనేది సాంకేతికత కంటే స్థానిక సంస్కృతి, సంస్థలు మరియు పాలనా నిబంధనల ద్వారా ఎక్కువగా రూపుదిద్దుకుంటుంది—అందుకే స్థానికంగా రూపొందించిన ప్రతిస్పందనలు అత్యవసరం. ఈ అధ్యయనం నాలుగు విభిన్న విశ్వాస వాతావరణాలను గుర్తించింది, ప్రతిదానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిస్పందన అవసరం:
 
విశ్వాస ఆశావాద దేశాలు (బ్రెజిల్, చైనా, భారత్): 76 పాయింట్ల విశ్వాస వ్యత్యాసం (94% మంది రోడ్డు ప్రయాణీకులు మరియు 18% మంది నిపుణులు)- ఈ అధ్యయనంలో అత్యధిక మరణాలు నమోదైన మార్కెట్లలో, వాస్తవ ఫలితాల కంటే ఆశావాదం ఎక్కువగా ఉండటాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
 
విశ్వాస పరిరక్షక దేశాలు (జపాన్, దక్షిణ కొరియా): స్వతంత్ర ధ్రువీకరణ మరియు విశ్వసనీయత ఆధారంగా ఏర్పడిన అత్యంత స్వల్ప వ్యత్యాసం (84% vs 70%). ప్రమాదం: పనితీరు నిశ్శబ్దంగా క్షీణించినప్పుడు సంస్థాగత విశ్వాసం బలహీనపడుతుంది.
 
విశ్వాస ఆచరణవాద దేశాలు (ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ): ఈ దేశాల్లో రోడ్డు ప్రమాద మరణాల రేటు అత్యల్పంగా ఉన్నప్పటికీ, రవాణా రంగ నిపుణులు, ప్రయాణికుల మధ్య 39 పాయింట్ల విశ్వాస అంతరం నమోదైంది. ప్రజల్లో రోడ్డు భద్రతపై అధిక విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, పారదర్శకత లోపించినట్లు లేదా అతిశయోక్తిగా అనిపించే సాంకేతికతల పట్ల సందేహాలు కొనసాగుతున్నాయని అధ్యయనం వెల్లడించింది.
 
విశ్వాస సమతుల్య దేశాలు (యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, అమెరికా): అధిక వినియోగదారు విశ్వాసం (92%) సంస్థలతో ముడిపడి ఉంది. ప్రమాదం: నియంత్రణ వైఫల్యం లేదా కార్పొరేట్ కప్పిపుచ్చడం వలన భారీ పరిణామాలు సంభవిస్తాయి.
 
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు రోడ్లపై తగినంత భద్రతతో ప్రయాణించడం లేదు. ఈ నిశ్శబ్ద మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలంటే బాధ్యతాయుతమైన ఆవిష్కరణలు, సమర్థవంతమైన నియంత్రణ వ్యవస్థలు, అలాగే గణనీయమైన పెట్టుబడులు అవసరం. రోడ్డు భద్రతపై ప్రజల విశ్వాసం దానంతట అదే ఏర్పడదు; దాన్ని చర్యల ద్వారా సంపాదించుకోవాలి. రోడ్డు భద్రతపై పరిశోధనలు, చర్చలు ఎంతో ముఖ్యమైనవే. అయితే, ప్రాణాలను కాపాడేది చివరికి కార్యాచరణ మాత్రమే అని మిస్టర్ టోడ్ట్ పేర్కొన్నారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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