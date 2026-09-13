  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Nitin Gadkari gets stuck in Mumbai traffic for an hour, says I am paying for my Mistake
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 13 September 2026 (13:02 IST)

తన తప్పునకు మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నా : కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ

nitin gadkari
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (13:02 IST)
google-news
`తన తప్పునుకు మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నట్టు కేంద్ర జాతీయ రహదారుల శాఖామంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. ముంబై నగర రోడ్ల పరిస్థితి, ట్రాఫిక్ కష్టాలపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ముంబైయిలో ఇండో-అమెరికన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ శనివారం నిర్వహించిన 22వ ఇండో-అమెరికన్ కార్పొరేట్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల కార్యక్రమంలో గడ్కరీ పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశానికి గంట ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు అక్కడి వారికి క్షమాపణలు చెప్పారు. తాము ముందుగానే బయల్దేరినప్పటికీ.. ట్రాఫిక్‌ సమస్యల వల్ల ఆలస్యమయ్యిందన్నారు. తన తప్పునకు మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నానని పేర్కొనడంతో కార్యక్రమంలో నవ్వులు విరిశాయి. 
 
'ఈ కార్యక్రమానికి గంట ఆలస్యంగా వచ్చాను. ఎందుకంటే నేను వర్లీ ప్రాంతం నుంచి ఈ హోటల్‌కు వచ్చేటప్పుడు ట్రాఫిక్‌‌లో చిక్కుకుపోయాను. నిజానికి నేను చేసిన తప్పునకు మూల్యం చెల్లిస్తున్నాను. ఎందుకంటే 1995 - 2000 మధ్య నేను మహారాష్ట్ర ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు 55 ఫ్లైఓవర్లు, బాంద్రా-వర్లీ సీ లింక్‌, ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలను నిర్మించే అవకాశం వచ్చింది. కానీ, ఆ సమయంలో సరైన సాంకేతికత అందుబాటులో లేనందున వాటిని చేపట్టలేకపోయాం. నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగేకొద్దీ.. దశాబ్దాల క్రితం రూపొందించిన మౌలిక సదుపాయాలు ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నాయి' అని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు.
 
భారత్ - అమెరికా మధ్య కుదిరిన సాంకేతిక సహకారంతో దేశం ఎదుర్కొంటున్న అనేక అభివృద్ధి సవాళ్లు పరిష్కారమవుతాయని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, పాత ఫ్లైఓవర్లు మార్చడం, అధునాతన నిర్మాణ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు. ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం కోసం కేవలం సంప్రదాయ డిజైన్లపైనే ఆధారపడకుండా.. కొత్త సాంకేతికత ఆధారిత నిర్మాణాలతో భర్తీ చేయాలని మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌కు సలహా ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
యువతులతో ఏకాంత వీడియోలు... వ్యక్తి ప్రాణాలు తీశాయ్.. ఎలా?

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌస్‌లో సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ సామాన్యుల మధ్య చర్చ మరింత తీవ్రమవుతుండగా, మాజీ కంటెస్టెంట్ డెమోన్ పవన్ ఇప్పుడు ఈ విషయంపై స్పందించారు. జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇటీవల జరిగిన బిగ్ బాస్ 24/7 లైవ్ చాట్‌లో, అగ్నిపరీక్ష ద్వారా షోలోకి ప్రవేశించిన ఈ సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్, ఈ వారం జరిగిన కొన్ని అతిపెద్ద ఘర్షణలపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, బహిరంగంగా సామాన్యులకు మద్దతు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రోహిత్-త్రిగుణ్ వివాదం గురించి మాట్లాడుతూ, తాను ఎవరి పక్షాన ఉన్నానో పవన్ స్పష్టంగా చెప్పారు.

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్సెప్టెంబర్ 23న ధ్రువ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారిక టైటిల్, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్లలో ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యాలు, మెటాలిక్ అక్షరాలు ఉన్నాయి. పాన్-ఇండియన్ రీచ్ కోసం దర్శకుడి హై-ఎనర్జీ విజన్‌తో ఈ యువ ప్రతిభావంతుడు జతకట్టడాన్ని పరిశ్రమ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి.

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసింది

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసిందిడబ్బుకు, సబ్బుకు తేడా ఏమిలేదనే సామాన్య కుటుంబం నుంచి ఆదర్శకుటుంబ ఇంటినెంబర్ 47 స్థాయికి ఎలా ఎదిగాడనే పాయింట్ తో ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 వుందని టీజర్ చెబుతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబం.. ఆ కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే సరదా సంఘటనలు.. వాటి చుట్టూ అల్లుకున్న వినోదం.. ఇలా ‘ఆదర్శ కుటుంబం – AK47’ ప్రపంచాన్ని టీజర్ ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేసింది.

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్ప్యారడైజ్‌లో నాని గారి క్యారెక్టర్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. రెండు జడలు వేసుకున్న హీరోను ఇండియన్ స్క్రీన్‌పై ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మాకు కూడా అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. నాని గారు ప్రేక్షకులకు కొత్తదనం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు అని ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్-లక్ష్మణ్ తెలిపారు.

Deepti Ghanta: నితిన్, దీప్తి గంట చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తి

Deepti Ghanta: నితిన్, దీప్తి గంట చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తినితిన్ హీరో నటిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’ చిత్రం ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత దీప్తి గంట తెలియజేస్తూ, వర్కింగ్ స్టిల్స్ ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నితిన్ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. నాని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ పై రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రానికి దండోరా’ ఫేమ్ మురళీకాంత్ దేవసోత్ రచన, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ఒక ఆసక్తికరమైన కథతో కూడిన విలక్షణమైన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేలా ఉంటుంది.