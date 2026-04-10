బీహార్లో చాలా పనులు చేశాను.. ఇకపై ఢిల్లీలోనే ఉంటాను : నితీశ్ కుమార్
ఒక రాజకీయ నేతగా, ముఖ్యమంత్రిగా, విపక్ష నేతగా బీహార్ రాష్ట్రంలో అనేక పనులు చేశానని, ఇకపై ఢిల్లీలోనే ఉండాలని భావిస్తున్నట్టు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ అన్నారు. ఆయన శుక్రవారం రాజ్యసభ సభ్యుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇందుకోసం ఆయన గురువారం రాత్రే పాట్నా నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాను త్వరలోనే బీహార్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించారు. దీంతో బీహార్ రాష్ట్రానికి కొత్త ముఖ్యమంత్రి రానున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో నితీశ్ కుమార్ ఢిల్లీలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 'బీహార్లో నేను చాలా పనులు పూర్తి చేశాను. ఇకపై ఇక్కడే (ఢిల్లీలో) ఉండాలని భావిస్తున్నాను. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. మూడు, నాలుగు రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకుంటాను. కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు నియమితులవుతారు' అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఏప్రిల్ 13 తర్వాత బీహార్ రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని సంజయ్ ఝా ఇదివరకే సూచించగా, నితీశ్ తాజా వ్యాఖ్యలతో ఈ మార్పు వేగవంతం కానుందని తేలిపోయింది. మరోవైపు, 'నితీశ్ మోడల్' పాలనను కొనసాగిస్తామని, ఎన్డీయే కూటమి ఐక్యంగా ఉందని మంత్రి విజయ్ చౌదరి తెలిపారు.
రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రమాణం చేసిన తర్వాత నితీశ్ కుమార్.. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో కీలక సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. బీహార్ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక, మంత్రిత్వ శాఖల పంపకాలపై ఈ భేటీలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఇదే సమయంలో, బీహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రులు సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా కూడా ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. బీజేపీ కోర్ కమిటీ సమావేశంలో వారు పాల్గొని, నాయకత్వ మార్పుపై చర్చించనున్నారు.