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  4. No Court Relief For Congress' Meenakshi Natarajan Over Nomination Rejection No Court Relief For Congress'
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 12 June 2026 (15:08 IST)

మీనాక్షి నటరాజన్ కేసు వివరాలు లీక్ చేసింది కాంగ్రెస్ నేతనా?

meenakshi natarajan
BY: ఠాగూర్
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (15:05 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (15:08 IST)
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మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రాజ్యసభ ఎన్నికల కోసం మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ దాఖలు చేయగా, దాన్ని రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు. తెలంగాణాలో ఆమెపై నమోదైన ఓ కేసును ఉదాహరణగా చూపి నామినేషన్‌ను అంగీకరించలేదు. అయితే, ఎపుడో తెలంగాణాలో నమోదైన కేసు వివరాలను ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ నేత ఒకరు లీక్ చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. బీజేపీ తరపున పోటీ చేస్తున్న తన సన్నిహిడుని గెలిపించేందుకు కాంగ్రెస్ నేత ఈ నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం. 
 
ఫలితంగా ఇపుడు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పార్టీ అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ తిరస్కరణ అంశంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరిస్తుంది. నామినేషన్‌ను రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించిన తర్వాత న్యాయస్థానం నేరుగా జోక్యం చేసుకునే అవకాశం చాలా పరిమితమని స్పష్టం చేసింది. 
 
జస్టిస్ పీకే మిశ్రా, జస్టిస్ ఏఎస్ చంద్రుర్కర్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్‌ను విచారించింది. నామినేషన్ తిరస్కరణపై అసంతృప్తి ఉంటే ఎన్నికల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించడమే సాధారణంగా అందుబాటులో ఉన్న మార్గమని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. రిటర్నింగ్ అధికారి నిర్ణయం తప్పుగా ఉన్నప్పటికీ ఆ దేశంలో కోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం సాధారణం కాదని పేర్కొంది. దీంతో నటరాజన్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీ చేసిన వాదనలను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. 
 
మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్‌ను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నమోదైన ఓ కేసు వివరాలను అఫిడవిట్‌లో వెల్లడించలేదన్న కారణంతో రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ కేసులో కేవలం నోటీసులు మాత్రమే జారీ అయ్యాయని, దర్యాప్తు లేదా చార్జిషీట్ దశకు వెళ్లలేదని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది. అలాంటి పరిస్థితిని పూర్తి స్థాయి క్రిమినల్ కేసుగా పరిగణించి నామినేషన్‌ను తిరస్కరించడం సరిగాదని సింఘ్వి కోర్టుకు తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకునేందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. 
 
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