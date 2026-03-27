No lockdown in India: భారతదేశంలో లాక్ డౌన్.. అవన్నీ వదంతులే.. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ క్లారిటీ

భారతదేశంలో లాక్డౌన్ విధిస్తారన్న వదంతులు పూర్తిగా అవాస్తవమని, వదంతులు వ్యాప్తి చేసి భయాందోళనలు సృష్టించే ప్రయత్నాలు బాధ్యతారహితమైనవి, హానికరమైనవని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరి అన్నారు.
ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టిన ఒక పోస్ట్లో కేంద్ర మంత్రి పూరి ఇలా అన్నారు. భారతదేశంలో లాక్డౌన్ విధిస్తారన్న వదంతులు పూర్తిగా అవాస్తవం. నేను ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నాను, భారత ప్రభుత్వం అటువంటి ప్రతిపాదనను పరిశీలనలో ఉంచలేదు. ఇలాంటి సమయాల్లో మనం ప్రశాంతంగా, బాధ్యతాయుతంగా, ఐక్యంగా ఉండటం ముఖ్యం.
పౌరులకు ఇంధనం, విద్యుత్, ఇతర కీలక సరఫరాలు నిరంతరాయంగా లభించేలా చూసేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కేంద్ర మంత్రి పూరి హామీ ఇచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, తలెత్తే సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు.
ప్రపంచ పరిస్థితి అస్థిరంగా ఉంది, ఇంధనం, సరఫరా గొలుసులు, నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించిన పరిణామాలను మేము ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాము. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో, మన పౌరులకు ఇంధనం, విద్యుత్, ఇతర కీలక సరఫరాలు నిరంతరాయంగా లభించేలా చూసేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. తలెత్తే సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి మేము పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాము.
ప్రపంచ అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో భారతదేశం నిలకడగా స్థితిస్థాపకతను ప్రదర్శించింది. మేము సకాలంలో, చురుకుగా, సమన్వయంతో వ్యవహరించేందుకు సిద్ధంగా వున్నామని ఆయన ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
పెట్రోల్ - డీజిల్పై కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే లాక్డౌన్ వదంతులపై కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఈ వివరణ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం రెండు ఇంధనాలపైనా లీటరుకు రూ.10 చొప్పున ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల పార్లమెంటులో చేసిన ప్రసంగం తర్వాత లాక్డౌన్ వదంతులు వేగంగా వ్యాపించాయి. ఆ ప్రసంగంలో ఆయన, కోవిడ్-19 మహమ్మారిని భారతదేశం విజయవంతంగా ఎదుర్కొందని పేర్కొన్నారు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో దేశం ఎలాగైతే ఐక్యంగా నిలబడిందో, అలాగే ప్రజలు కూడా సిద్ధంగా, ఐక్యంగా ఉండాలి" అని ఆయన కోరారు. అయితే, ఆయన తన ప్రసంగంలో "లాక్డౌన్" అనే పదాన్ని ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు.
ఆ ప్రసంగం జరిగిన కొద్దిసేపటికే, అదే తరహా లాక్డౌన్పై ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి.
ప్రధాని మోదీ లాక్డౌన్ అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నారని పలు సోషల్ మీడియా పోస్టులు పేర్కొన్నాయి. దీంతో భారతదేశానికి లాక్డౌన్ తిరిగి వస్తుందా?.. అని అందరిలో అనుమానాలు వచ్చాయి.
కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో 2020లో భారతదేశం దేశవ్యాప్త లాక్డౌన్ను విధించింది.