సంబంధిత వార్తలు
- తాతా.. నాకు చిప్స్ కొనిస్తావా? యోగి ఆదిత్యనాథ్ను కోరిన బుడతడు (వీడియో వైరల్)
- Pawan Kalyan: నేను టిక్కెట్లు అమ్ముకోవట్లేదు.. పవన్ కల్యాణ్
- యోగి ఆదిత్యనాథ్ కు అఖండ త్రిశూల్ ని బహూకరించిన నందమూరి బాలకృష్ణ
- భవిష్యత్-సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్చుకునే యువతకు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సత్కారం
- యూపీలో దారుణం : దళితుడిపై అగ్రవర్ణాల దాష్టీకం.. బూట్లు నాకించి.. చేయి విరగ్గొట్టారు
రోడ్లపై నమాజ్ చేస్తే ఊరుకోం : యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్
ముస్లిం సోదరులకు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఓ హెచ్చరిక చేశారు. ఇకపై రోడ్లపై నమాజ్ చేస్తే ఊరుకోబోమని ఆయన స్పష్టం చేసారు. రోడ్లు అనేవి ప్రజల రాకపోకల కోసం ఉద్దేశించినవి, ప్రజా రవాణాకు అంతరాయం కలిగిస్తూ ట్రాఫిక్ను దిగ్బంధించే హక్కు ఏ ఒక్కరికీ లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. చట్టం, ప్రభుత్వ నిబంధనలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయని, ఎవరికైనా సరే ప్రత్యేక మినహాయింపులు ఉండబోవన్నారు.
కొందరు తనను ఉత్తరప్రదేశ్ రోడ్లపై నమాజ్ల నియంత్రణ గురించి అడుగుతుంటారని ప్రస్తావిస్తూ, యూపీలో ఏలాంటి వాటికి తావులేదని ఆయన కుండబద్ధలు కొట్టినట్టు చెప్పారు. మసీదులలో స్థలం సరిపోని పక్షంలో జనాభాకు తగినట్టుగా షిఫ్టుల పద్దతిలో నమాజ్ చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఇళ్లతో పాటు ప్రార్థనా స్థలాలో స్థలాభావం ఉంటే దానికి అనుగుణంగా నియంత్రించుకోవాలే తప్ప రోడ్లను ఆక్రమించడం సరిగాదన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతా ఎక్స్లో షేర్ చేశారు.
ఈ అంశం కేవలం ఉత్తరప్రదేశ్కే పరిమితం కాకుండా పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లోనూ వేడి పుట్టిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇవే వ్యాఖ్యలను పునరావృతం చేశారు. అక్కడ మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ప్రభుత్వం రోడ్లపై నమాజ్లను అనుమతించడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు.
Rashi: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రంలో సావిత్రి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో రాశీ
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.