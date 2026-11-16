ఆధునిక యుద్ధంలో ఏ ఒక్కరూ సురక్షితం కాదు : సీడీఎస్ రాజా సుబ్రమణి
ఆధునిక యుద్ధంలో ఏ ఒక్కరూ సురక్షితం కాదంని భారత రక్షణ దళాల అధిపతి జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి వ్యాఖ్యానించారు. పైగా, కాలంతో పాటు యుద్ధ రంగ స్వరూపం కూడా పూర్తిగా మారిపోతోందన్నారు. ఆధునిక సాంకేతిక సవాళ్ళను ఎదుర్కొనేందుకు సైన్యం తనను తాను మెరుగుపరుచుకుంటూనే ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), ఉపగ్రహ ఆధారిత నిఘా, డ్రోన్లు ఆధునిక యుద్ధ స్వరూపాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నానాటికీ విస్తరిస్తున్న ఆధునిక యుద్ధ భూమిలో ఎవరూ సురక్షితంగా ఉండే అవకాశం లేదని హెచ్చరించారు. దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితులు, సాంకేతిక ఆధిపత్యంలో పెరుగుతున్న పోటీ, యుద్ధ క్షేత్రాల విస్తరణ వంటివి భవిష్యత్ సంఘర్షణల స్వరూపాన్ని నిర్ధారించే కీలక అంశాలని తెలిపారు.
ఢిల్లీలో జరిగిన ఏఎన్ఐ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సమ్మిట్ 3.0లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'ప్రస్తుతం యుద్ధ క్షేత్రం క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. గతంలో దేశాలను ఓడించాలంటే సైనికులను మాత్రమే లక్ష్యం చేసుకునేవాళ్లు. కానీ, ప్రస్తుతం ఆ దేశాన్ని అన్ని రకాలుగా బలహీనం చేయడానికి పరిశ్రమలు, నెట్వర్క్లు, విద్యుత్ కేంద్రాలు, పౌర నివాస ప్రాంతాలపైనా దాడులు చేస్తున్నారు. శత్రువుల దాడులను ఎదుర్కోవాలన్నా బలమైన రక్షణ వ్యవస్థలు కావాలి. అయితే, తక్కువ ధరతో తయారు చేసిన డ్రోన్లను ఎదుర్కోవడానికి మిలియన్ డాలర్లు విలువైన క్షిపణిని ఉపయోగిస్తే.. యుద్ధ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమంగా బలహీనమైపోతుంది. ఇటీవల అమెరికా తన పేట్రియాట్ క్షిపణులను వేగంగా ఖాళీ చేయడాన్ని మనం చూశాం. వాటిని తిరిగి సమకూర్చుకోవడానికి అగ్రరాజ్యానికి అనేక ఏళ్లు పడుతుంది. కాబట్టి అధునాతన పరికరాలతో పాటు.. చవకైన ఆయుధాలను, ఇతర పరికరాలను తయారు చేయడం కూడా ముఖ్యం' అని పేర్కొన్నారు.
అలాగే, 'తమ ఆర్థిక, సైనిక బలాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే దేశాలకు కృత్రిమ మేధ, డేటా, కీలక ఖనిజాలపై నియంత్రణ చాలా అవసరం. వీటికోసం ప్రపంచ దేశాల మధ్య పోటీ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం సాంకేతిక రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న అమెరికా-చైనాల మధ్య ఈ పోటీ మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అదే సమయంలో ఇతర దేశాలు కూడా ఈ అంతరాన్ని వేగంగా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సుదీర్ఘకాలం కొనసాగే సంఘర్షణలను ఎదుర్కొనేందుకు దేశాలు తమ తయారీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది' అని సీడీఎస్ పేర్కొన్నారు.