Noida: స్నేహితుడిపై ప్రతీకారం కోసం పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడట..ముంబైలో భయం
14 మంది ఉగ్రవాదులు పేలుడు పదార్థాలతో నగరంలోకి ప్రవేశించారని, తనపై కేసు నమోదు చేసి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని కోరుతూ ముంబై పోలీసులకు నకిలీ బెదిరింపు సందేశం పంపిన కేసులో నోయిడా నివాసి ఒకరు అరెస్టు అయ్యారని అధికారులు శనివారం తెలిపారు.
బీహార్లోని పాట్నాకు చెందిన నిందితుడు అశ్వని కుమార్ (51) గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నోయిడాలోని సెక్టార్ 79లోని హౌసింగ్ సొసైటీలో నివసిస్తున్నాడు. తనను తాను జ్యోతిష్కుడిగా, వాస్తు నిపుణుడినని చెప్పుకున్నాడని అధికారులు తెలిపారు. గురువారం ముంబై పోలీసులకు వచ్చిన సందేశం నోయిడాకు చెందినదని, ఆ తర్వాత సెక్టార్ 113 పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి కుమార్ను అరెస్టు చేశారని అధికారులు తెలిపారు.
కుమార్ను సెక్టార్ 79 నుంచి అరెస్టు చేసి ముంబై పోలీసులకు అప్పగించారని అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (నోయిడా) సుమిత్ శుక్లా పిటిఐకి తెలిపారు. కుమార్ వ్యక్తిగత ప్రతీకారంతోనే తాను ఈ చర్య తీసుకున్నానని అంగీకరించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
2023లో పాట్నాలో తనపై కేసు నమోదు చేసిన స్నేహితుడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలన్నాడు, ఆ కేసులో అతను మూడు నెలల జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. విభేదాలను పరిష్కరించడానికి, కుమార్ తన స్నేహితుడి పేరును ఉపయోగించి ముంబై పోలీసులకు బెదిరింపు సందేశాన్ని పంపాడని అధికారి తెలిపారు.
అనంత చతుర్థి వేడుకలకు కొన్ని రోజుల ముందు, నగరం అంతటా లక్షలాది మంది గుమిగూడే సమయం కావడంతో, 34 వాహనాల్లో 400 కిలోల ఆర్డిఎక్స్తో 14 మంది ఉగ్రవాదులు నగరంలోకి ప్రవేశించారని వాట్సాప్లో బెదిరింపు సందేశం అందిన తర్వాత ముంబై పోలీసులు గురువారం అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
ట్రాఫిక్ పోలీసుల హెల్ప్లైన్కు పంపిన సందేశంలో లష్కర్-ఎ-జిహాదీ అనే గ్రూప్ పేరు ప్రస్తావించబడింది. భారతీయ న్యాయ సంహిత నిబంధనల కింద వర్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది.