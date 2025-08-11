మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (12:48 IST)

నకిలీ ఇంటర్నేషనల్ రాయబార ఆఫీస్‌ : కేటుగాళ్ల నిర్వాకం

Fake Police Station
ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొందరు కేటుగాళ్లు నకిలీ రాయబార కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసి దొరికిపోగా, తాజాగా అటువంటి ఘరానా మోసమే మరొకటి వెలుగు చూసింది. ఈసారి కేటుగాళ్లు ఏకంగా నకిలీ పోలీస్ స్టేషన్‌నే ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. నకిలీ ఐడీ కార్డులు, ధ్రువపత్రాలతో పోలీసుల అవతారమెత్తి ప్రజలను మోసం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ఘరానా మోసానికి సంబంధించి ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గౌతమబుద్ధ నగర్ పోలీసులు ఆరుగురు కేటుగాళ్లను అరెస్టు చేశారు.
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. నోయిడాలోని సెక్టార్ 70లో ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ అండ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో పేరుతో కేతుగాళ్ళు కొత్తగా ఓ కార్యాలయాన్ని తెరిచారు. కార్యాలయం బయట బోర్డులు కూడా పెట్టారు. అది చూస్తే నిజమైన పోలీస్ స్టేషన్ మాదిరిగా కనిపించేలా తీర్చిదిద్దారు.
 
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ పోలీసులు ఆ కార్యాలయంపై ఆకస్మిక దాడి చేసి సోదాలు జరిపారు. ఇది ఒక నకిలీ కార్యాలయం అని, పది రోజుల క్రితమే దీన్ని ప్రారంభించినట్టు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించి ఆరుగురు కేటుగాళ్లను అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి మొబైల్ ఫోన్లు, చెక్ బుక్‌లు, రబ్బర్ స్టాంప్‌లు, కార్డులు, లెటర్ హెడ్‌లు, ఏటీఎం కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
 
ఇందులో పోలీస్ డిపార్టు‌మెంట్ మాదిరిగా లోగోలు, పలు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందిన ఫోర్జరీ ధ్రువపత్రాలు, ఇంటర్ పోల్, అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్, తదితర సంస్థలతో అనుబంధం ఉన్నట్లుగా చూపించే డాక్యుమెంట్లు, అనేక ఐడీ కార్డులు, అధికారిక స్టాంపులు ఉండటం గమనార్హం.
 
అంతేకాకుండా బ్రిటన్‌లోనూ తమ కార్యాలయం ఉందని పేర్కొనడం విశేషం. వీరు ప్రభుత్వ అధికారులుగా నటిస్తూ ఓ వైబ్ సైట్ ద్వారా విరాళాలను కూడా సేకరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ముఠా మోసానికి సంబంధించి తొలి దశలోనే గుట్టురట్టు చేశామని, బాధితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని అధికారులు తెలిపారు. 

కూలీలో నటించిన రిచ్ కార్మికులు రజనీకాంత్, ఆమిర్ ఖాన్ పారితోషికం ఎంతో తెలుసా?

కూలీలో నటించిన రిచ్ కార్మికులు రజనీకాంత్, ఆమిర్ ఖాన్ పారితోషికం ఎంతో తెలుసా?రజనీకాంత్ కూలీ చిత్రం ఆగస్టు 14న హృతిక్ రోషన్-జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ల వార్ 2తో తలపడనుంది, ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర పోటీకి వేదికగా నిలుస్తోంది. ట్రేడ్ వర్గాల ప్రకారం, కూలీ ప్రీ-సేల్స్‌లో రూ. 14 కోట్లు వసూలు చేసి, అయాన్ ముఖర్జీ వార్ 2ను అధిగమించింది, ఈ సినిమా ముందస్తు అమ్మకాలలో రూ. 2.08 కోట్లు వసూలు చేసింది. కూలీ తెలుగు, తమిళం, కన్నడ మరియు హిందీ భాషలలో దాదాపు 6 లక్షల టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. బ్లాక్ సీట్లతో, ఈ సంఖ్య రూ. 20 కోట్లకు దగ్గరగా ఉందని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కూలీని కళానిధి మారన్ సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది.

Hansika : విడాకుల దిశగా హన్సిక అడుగులు వేస్తుందా !

Hansika : విడాకుల దిశగా హన్సిక అడుగులు వేస్తుందా !హన్సిన తాజాగా సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ కు తను విడాకులు తీసుకోబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఆమె పెట్టిన పోస్ట్ అందుకు కారణమైంది. తన పుట్టినరోజు నాడు వేడుక చేసుకున్నాక ఆమె పోస్ట్ సారాంశం ఏమంటే.. 2025 తనకెంతో పాఠాలు నేర్పింది. నాలో నాకు తెలీనంతగా బలం వుందని తెలియజేసింది. మీ అందరి శుభాకాంక్షలతో నా హ్రుదం ఉపొంగిపోయింది. ఒక్కోసారి చిన్న విషయాలు కూడా ఆనందించేలా వుంటాయి అంది.

చెత్త సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు : అనుపమ

చెత్త సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు : అనుపమఇలాంటి చెత్త సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటూ అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారని హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ అంటున్నారు. తాను నటించిన జానకి వ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ అనే సినిమా వివాదంపై తాజాగా స్పందించారు. ఆ సినిమాలో తనకు తెలియకుండా మార్పులు కూడా చోటుచేసుకున్నాయని తెలిపారు. తన మరో కొత్త సినిమా 'పరదా' ప్రమోషన్‌లో భాగంగా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.

బడ్జెట్ రూ.40 కోట్లు.. కలెక్షన్లు రూ.210+ కోట్లు : 'మహవతార్ నరసింహా' ఉగ్రరూపం!!

బడ్జెట్ రూ.40 కోట్లు.. కలెక్షన్లు రూ.210+ కోట్లు : 'మహవతార్ నరసింహా' ఉగ్రరూపం!!హోంబాలే నిర్మాణ సంస్థ తెరకెక్కించిన చిత్రం మహవతార్ నరసింహా. గత నె 25వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలైంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక యానిమేషన్ చిత్రం ఎవరూ ఊహించని విధంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఫలితంగా కనకవర్షం కురిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.210 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను రాబట్టింది.

నా కోసం ప్రభుత్వ వాహనం పంపలేదు... దానికి నాకూ ఎలాంటి సంబంధం లేదు : నిధి అగర్వాల్

నా కోసం ప్రభుత్వ వాహనం పంపలేదు... దానికి నాకూ ఎలాంటి సంబంధం లేదు : నిధి అగర్వాల్ఇటీవల భీమవరంలో జరిగిన ఈ కమర్షియల్ ఈవెంట్‌కు ఏపీ ప్రభుత్వ వాహనంలో రావడం వెనుక తన ప్రమేయం ఏమీ లేదని, నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేసిన వాహనంలో మాత్రమే ప్రయాణించానని హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వ బోర్డు ఉన్న వాహనంలో ఆమె కనిపించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.

Watch More Videos

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com