హల్లో ఇంట్లో ఎవరున్నారు... మహిళకు వేధింపులు...
ఢిల్లీలో ఓ మహిళకు ర్యాపిడో రైడర్ ఒకరు ఐ లవ్ యూ అంటూ మెసేజ్ పంపాడు. ఆ మహిళకి వచ్చిన పార్శిల్ను డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఆ మెసేజ్ పంపించాడు. దీంతో సదరు మహిళ అభ్యంతరం తెలుపడంతో క్షమాపణ చెప్పాల్సిందిపోయి ఎదురుదాడికి దిగాడు. నోయిడాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనపై ఓ మహిళ పెట్టిన పోస్టు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చనీయంశంగా మారింది.
నోయిడాకు చెందిన మహిళకు ర్యాపిడో రైడర్ పార్సిల్ అందించాడు. ఆ తర్వాత 'హలో.. ఎలా ఉన్నారు? అని సందేశం పంపాడు. వెంటనే 'ఐ లవ్ యూ' అని మరో మెసేజ్ చేశాడు. దీంతో అసౌకర్యానికి గురైన ఆమె ఇకపై తనకు మెసేజ్లు పంపవద్దని చెప్పడంతో పాటు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించారు. అయినా రైడర్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ‘ఫిర్యాదు చేసుకో.. రాపిడోలో చేయి’ అంటూ బదులిచ్చాడు.
ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్ను ఆమె లింక్డ్ఇన్లో పంచుకున్నారు. ర్యాపిడో రైడర్ల నియామకం, ప్రయాణికుల భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఈ ఘటనపై స్పందించి ర్యాపిడో క్షమాపణలు చెప్పింది. వినియోగదారుల భద్రత, గౌరవం తమకు అత్యంత ముఖ్యమని పేర్కొంది. అయితే రైడర్పై తీసుకున్న చర్యలను వెల్లడించలేదు. అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు.