నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంట
నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (ఎన్.జి.ఆర్) పరిధిలోని నోయిడాలో దారుణం జరిగింది. ఓ ప్రేమ జంట కారులో డోర్ లాక్ చేసుకుని తుపాకీతో కాల్చుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ప్రియురాలిని కాల్చిచంపిన ప్రియుడు.. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునివుంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కానీ, స్థానికులు మాత్రం ఇది పరువు హత్యేనంటూ చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రేమజంట మరణాలు మిస్టరీగా మారింది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వివరాలను పరిశీలిస్తే, నోయిడా సెక్టార్ 107లో అనుమానాస్పదంగా ఆగివున్న కారును స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు వచ్చి చూడగా, కారు లోపలి నుంచి లాక్ చేసివుంది. అద్దాలు పగులగొట్టి చూడగా ఢిల్లీకి చెందిన సుమిత్ కుమార్ (32), నోయిడా వాసి అయిన రేఖ (28) తలకు బుల్లెట్ గాయాలతో విగతజీవులుగా పడివున్నారు. సమిత్ చేతిలో ఒక పిస్టల్ లభించింది.
సుమిత్ ఫోనులోని ఒక వాట్సాప్ సందేశంలో 15 యేళ్లుగా ప్రేమించుకున్న రేఖ ఇపుడు మరో వ్యక్తిని పెళ్ళి చేసుకోబోతోందని, అందుకే ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు రాసివుంది. అయితే, మృతురాలి కుటుంబం మాత్రం సుమిత్ తమ కుమార్తెను వేధించేవాడని, కులాలు వేరుకావడంతో తాము ఆమెకు వేరే సంబంధం చూస్తున్నామని తెలిపింది. ఇది ఖచ్చితంగా పరువు హత్యేనని సుమిత్ కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. కులం పేరుతో రేఖ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి తమకు బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయని వారు చెబుతున్నారు.
కాగా, కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ఘటనా స్థలంలోని 50కి పైగా సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని ఇద్దరి మొబైల్ ఫోన్ డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే మరణాలకు ఖచ్చితమైన కారణాలు తెలుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.