ఉత్తర భారతాన్ని కప్పేసిన పొగమంచు... 150కి పైగా విమానాలు రద్దు
ఉత్తర భారతాన్ని పొగమంచు కప్పేసింది. దీంతో 150కి పైగా విమానాలు రద్దు చేశారు. పొగమంచు దెబ్బకు శుక్రవారం ఉదయం 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాహనాలు సైతం కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యలో ఢిల్లీకి భారత వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. రోడ్డు, రైలు, వాయు మార్గాల్లో వాహనరాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించింది. అందుకు తగిన విధంగానే 150కిపైగా విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు. మరో 200 సర్వీసుల్లో జాప్యం చోటుచేసుకుంది. ఈ అంతరాయాలు కొనసాగుతాయని ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ వెల్లడించింది.
ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాలను దట్టమైన పొగమంచు కప్పేసిందని, ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా ఈ విషయం వెల్లడైందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఉదయం 5.30 గంటల సమయంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఆగ్రా, బరేలీ, షహరాన్పుర్, గోరఖ్పుర్, పంజాబ్లోని అంబాలా, అమృత్సర్, లూథియానా, ఆదంపుర్, దిల్లీలోని సఫ్దర్జంగ్, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, బిహార్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎదురుగా వస్తోన్న వాహనాలు ఏమాత్రం కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది.
కాగా.. వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కఠినమైన చర్యలు అమల్లోకి వచ్చాయి. కాలుష్య నియంత్రణ ధ్రువపత్రం (పీయూసీ) లేని వాహనాలకు ఢిల్లీ పెట్రోలు స్టేషన్లలో ఇంధనం అందించడం ఆపేశారు. ఈ నిబంధనలను కఠినంగా అమలుచేసేందుకు ఢిల్లీ సరిహద్దుల వద్ద పోలీసు, రవాణాశాఖ బృందాలను మోహరించారు.