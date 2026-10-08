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  4. Nose of IndiGo plane found damaged after landing at Lucknow airport, lightning strike suspected
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఇండిగో విమానంపై పిడుగు... తర్వాత ఏం జరిగింది?

indigo flight
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (13:26 IST)
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ఇండిగో విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. పాట్నా నుంచి లక్నోకు 104 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బందితో వెళుతున్న విమానం గాల్లో ఉండగా పిడుగుపాటుకు గురైంది. ఈ ఘటనలో విమానం ముందు భాగం దెబ్బతినడంతో పైలెట్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయడంతో ప్రయాణికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 
 
బుధవారం 6ఈ625 అనే నంబరు కలిగిన విమానం పాట్నా నుంచి లక్నోకు బయలుదేరింది. విమానం 17 వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో విమానంపై పిడుగు పడింది. దీంతో విమానం ముందు ఉండే రాడోమ్ (నోస్ కోన్) దెబ్బతింది. అయినప్పటికీ పైలెట్ విమానాన్ని లక్నోలోని చౌదరి చరణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. నిర్ణీత షెడ్యూల్ కంటే 8 నిమిషాల ముందే ల్యాండ్ కావడం గమనార్హం. 
 
ఈ ఘటనపై ఇండిగో విమాన సంస్థ అధికారికంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రతికూల వాతావరణం, వడగళ్ళ వాన కారణంగానే విమానం రాడోమ్ దెబ్బతిందని తెలిపింది. ప్రయాణికులందరూ తమ గమ్యస్థానంలో సురక్షితంగా దిగారని, ఈ విషయంపై సంబంధిత అధికారులకు వెంటనే సమాచారం అందించినట్టు పేర్కొంది. 
 
ఈ ఘటనపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ విచారణ ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం దెబ్బతిన్న విమానాన్ని గ్రౌండ్ చేశారు. దానికి అవసరమైన మరమ్మత్తులు పూర్తి చేసి, రెగ్యులేటరీ అధికారుల నుంచి క్లియరెన్స్ పొందిన తర్వాతే తిరిగి ఆ విమానాన్ని ప్రజారవాణాకు ఉపయోగించనున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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