అధికార బంగ్లాను ఖాళీ చేసే ప్రసక్తే లేదు.. ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి... రబ్రీదేవి
ఆర్జేడీ నేత, బీహార్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి రబ్రీదేవి మొండికేశారు. తాము నివసిస్తున్న అధికారిక బంగ్లాను ఖాళీచేసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఈ అధికారిక బంగ్లాను ఖాళీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ, అమె అందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. దమ్ముంటే తనను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించాలని ప్రభుత్వానికి ఆమె సవాల్ విసిరారు. ఈ పరిణామంతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి, ఆర్జేడీకి మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. పాట్నాలోని 10, సర్క్యులర్ రోడ్ బంగ్లాలో రబ్రీదేవి దశాబ్దానికి పైగా నివసిస్తున్నారు. అయితే, ఈ నెల 27న భవన నిర్మాణ శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈ బంగ్లాను పాడి, మత్స్యశాఖ మంత్రి నంద్ కిశోర్ రామ్కు కేటాయించారు. ఈ ఉత్తర్వులు వచ్చినప్పుడు సెలవుపై ఉన్న రబ్రీదేవి, తిరిగి పాట్నా విమానాశ్రయానికి చేరుకోగానే ఈ విషయంపై మీడియా ప్రశ్నించడంతో తీవ్రంగా స్పందించారు.
'సమ్రాట్ చౌదరి ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నట్టున్నారు. దమ్ముంటే వాళ్ల ప్రభుత్వమే నన్ను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించాలి. నేను మాత్రం ఇల్లు ఖాళీ చేయను' అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
గతంలో నితీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మాజీ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఆమెకు ఈ బంగ్లాను కేటాయించింది. అయితే, ఇప్పుడు ఖాళీ చేయాలని కోరడం రాజకీయ కక్ష సాధింపేనని ఆర్జేడీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ వివాదంపై భవన నిర్మాణ శాఖ మంత్రి లేషి సింగ్ స్పందిస్తూ, శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేతగా రబ్రీదేవికి 39, హార్డింగ్ రోడ్ బంగ్లాను ఇదివరకే కేటాయించామని, ఆమె అక్కడికి మారితే మంచిదని సూచించారు.
ప్రస్తుతం రబ్రీదేవితో పాటు ఆమె భర్త లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, కుమారుడు, అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నేత తేజస్వి యాదవ్ కూడా ఎక్కువ సమయం ఇక్కడే గడుపుతుండటంతో ఈ నివాసం ఆర్జేడీకి అనధికారిక కార్యాలయంగా మారింది.
తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగ్లా వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వం భారీగా పోలీసులను మోహరించింది. శనివారం మధ్యాహ్నం ఓ డీఎస్పీ స్థాయి అధికారిణి రబ్రీదేవితో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ చర్యలను ఆర్జేడీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ప్రతిపక్ష నేతలపై ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి చిత్తరంజన్ గగన్ ఆరోపించారు.
