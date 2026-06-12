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బంగారం కాదు.. నగదు కాదు.. ఏకంగా సెల్ టవర్నే దోచుకున్నారు.. ఎక్కడ?
బీహార్ దొంగలు సెల్ ఫోన్ టవర్నే దొంగలించేశారు. అవును నిజమే.. ఏళ్ల తరబడి అక్కడ ఉన్న టవర్ ఉన్నపళంగా మాయమైంది. చిన్న వస్తువులు, నగదు, బంగారాన్ని దోచుకున్న కాలం పోయి.. ప్రస్తుతం ఏకంగా 132 అడుగుల ఎత్తున్న భారీ మొబైల్ టవర్నే మాయం చేశారు దొంగలు.
Bihar Cell Tower
బీహార్లోని బక్సర్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిరంతరాయంగా టెలికాం సేవలను అందిస్తున్న ఒక పెద్ద మొబైల్ టవర్ను దొంగలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా విరగ్గొట్టి, ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి తరలించేశారు. కేవలం టవర్ను మాత్రమే కాకుండా, అక్కడ అమర్చిన భారీ జనరేటర్, దానికి సంబంధించిన ఇతర విలువైన టెలికాం సామగ్రిని కూడా దొంగలు వదలకుండా ఎత్తుకెళ్లడం గమనార్హం.
ఇటీవల సదరు టెలికాం కంపెనీ అధికారులు, సాంకేతిక సిబ్బంది నిరంతర నిర్వహణ పనుల కోసం ఆ సైట్ వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ టవర్ లేకపోవడాన్ని చూసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఇంకా స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ఈ మొబైల్ టవర్ చోరీ ఉదంతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ అనే పదం పాపులారిటీ పొందక ముందే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఆశించే పాన్ ఆల్ ఇండియా స్థాయి గుర్తింపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంపాదించారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల ముందే ఆర్య, హ్యాపీ, బన్నీ, దేశముదురు వంటి సినిమాల మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ ద్వారా అక్కడి ప్రేక్షకులతో ఆయకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.
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టాలీవుడ్ లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో రెడీ అవుతోంది. ప్రముఖ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో మూవీ అందరిలో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు? ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరు? అనేది త్వరలో మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు.
T. Gopichand : టి. గోపీచంద్ కొత్త చిత్రం సింగ టైటిల్ ప్రోమో రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమాకు సింగ టైటిల్ ఖరారు చేస్తూ గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు ప్రకటించారు. యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 70ఎంఎం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ సినిమా టైటిల్తో పాటు ఆయన లుక్ను కూడా రివీల్ చేశారు.
సుత్తి వీరభద్రం, బ్రహ్మి హాస్యభరితమైన బీచ్ ప్రోమోతో అనిల్ రావిపూడి ప్రయోగం
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందిస్తున్న చిత్రం విక్లరీ వెంకటేష్ తో చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రతీ క్రాఫ్ట్ లో పరిజ్నానం వున్న అనిల్ సినిమాలకు జంథ్యాల, ఇవివి సత్యనారాయణ చిత్రాలను, వారి శైలిని ఎంచుకుంటుంటారు. తాజాగా ఆ సినిమాలో పాటలకు ట్యూన్ చేయడానికి సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ ను కిడ్నాప్ చేసి సముద్ర తీరం ఇసుకలో పూడ్చిపెట్టి అప్పటి సంథ్యాల సినిమాలోని సుత్తి వీరభ్రదరావు, బ్రహ్మానందాన్ని టార్చెర్ చేసిన సీన్ ను జోడించి.. అనిల్ రావిపూడి పాటలు రాబట్టుకునే కాన్సెప్ట్ తో వీడియో విడుదల చేశారు.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.