బుధవారం, 6 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (20:17 IST)

112 మందితో మీకు బలం సరిపోదుగా, మరో ఆరుగురు కావాలి, TVK విజయ్‌కి షాక్

తమిళనాడులో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసారు తమిళనాడు గవర్నర్. ఐకే కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి మాత్రం ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీకె చీఫ్ విజయ్ తమను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించవలసినదిగా గవర్నరును కోరగా ఆయన ప్రస్తుతం మీవద్ద వున్న బలం సరిపోదు కదా అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మీవద్ద 112 మంది వున్నారు, మరి మిగిలిన ఆరుగురు ఎక్కడ అంటూ అడిగినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో టీవీకె విజయ్ ఫిక్సులో పడినట్లు తెలుస్తోంది.
 
కాగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్థానాలు 234కి గాను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 కావాల్సి వుంది. టీవీకెకి వచ్చిన స్థానాలు 108. ఇందులో ఒక స్థానాన్ని విజయ్ వదలుకోవాల్సి వుంది కనుక వారి బలం 107గా వుంటుంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ్ కు తమ ఐదుగురు సభ్యులు మద్దతు ఇస్తారని తెలిపింది. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ప్రస్తుత బలం 112. ఇంకా ఆరుగురు అవసరమవుతారు. మరోవైపు ఐయూఎంఎల్, లెఫ్ట్ పార్టీలు తాము డీఎంకే కూటమిలోనే వుంటామని తేల్చి చెప్పాయి.
 
2 స్థానాలున్న వీసీకె ఇంకా టీవీకెకి మద్దతిచ్చే విషయం తేల్చలేదు. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే... ఒకవేళ వారిద్దరూ ఇచ్చినా కూడా బలం 114 అవుతుంది. అప్పటికీ మరో నలుగురు మద్దతు అవసరం పడుతుంది. దీనితో స్పష్టతతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం రావలసిందిగా గవర్నర్ సూచించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు అన్నాడీఎకేకి చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు టీవీకె విజయ్ అడుగకపోయినా మద్దతు ఇస్తామంటూ బహిరంగంగా ముందుకు వస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇదిలావుంటే నెహ్రూ స్టేడియంలో విజయ్ సీఎంగా ప్రమాణం చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఏం జరుగుతుందన్నది చూడాల్సి వుంది.
 

Lavanya Tripathi: షూటింగ్ తర్వాత, నేను చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లేదాన్ని: లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెలఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ నిర్మాణంలో లావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో రానున్న చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు లావణ్య త్రిపాఠి మీడియాతో ముచ్చటించారు.

Jo Sharma: బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అనిపించుకోవడమే నా లక్ష్యం: జో శర్మఇండియ‌న్ ఇండ‌స్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన మూవీ "M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)". అమెరికన్ నటి జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder) చిత్రం మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా జో శర్మ సినిమా గురించి, త‌న కెరీర్ గురించి ఈ భామ చెప్పిన‌ విశేషాలు ఇవి..

Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణఇటీవల ఖమ్మంలో జరిగిన 'అగ్లీ ప్రపోజల్ ఈవెంట్'లో తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'అగ్లీ స్టోరీ' ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. నేడు డైరెక్టర్ సాగర్ కె చంద్ర చేతులు మీదుగా అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. ఒక బొమ్మపై వ్యామోహం ఉన్న వ్యక్తి, రక్తం పూసిన గోడలు వంటి వెంటాడే దృశ్యాలు, శ్రవణ్ భరద్వాజ్ అందించిన గగుర్పాటు కలిగించే సంగీతంతో ఈ ట్రైలర్ రూపొందించబడింది. వ్యామోహంతో కూడిన భర్తగా శ్రీ నందు, అతడిని గందరగోళంలోకి లాగే అవికా గోర్ నటించిన ఈ చిత్రం, దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ దర్శకత్వంలో ప్రేమ యొక్క వినాశకరమైన కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సేవెర్సటైల్ స్టార్ శివకార్తికేయన్, దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం సెయాన్. అమరన్ తర్వాత శివకార్తికేయన్ మరోసారి రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్‌తో కొలాబరేట్ కావడం విశేషం. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ విజయాన్ని అందుకున్న ఆ చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

