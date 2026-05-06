112 మందితో మీకు బలం సరిపోదుగా, మరో ఆరుగురు కావాలి, TVK విజయ్కి షాక్
తమిళనాడులో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసారు తమిళనాడు గవర్నర్. ఐకే కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి మాత్రం ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీకె చీఫ్ విజయ్ తమను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించవలసినదిగా గవర్నరును కోరగా ఆయన ప్రస్తుతం మీవద్ద వున్న బలం సరిపోదు కదా అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మీవద్ద 112 మంది వున్నారు, మరి మిగిలిన ఆరుగురు ఎక్కడ అంటూ అడిగినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో టీవీకె విజయ్ ఫిక్సులో పడినట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్థానాలు 234కి గాను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 కావాల్సి వుంది. టీవీకెకి వచ్చిన స్థానాలు 108. ఇందులో ఒక స్థానాన్ని విజయ్ వదలుకోవాల్సి వుంది కనుక వారి బలం 107గా వుంటుంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ్ కు తమ ఐదుగురు సభ్యులు మద్దతు ఇస్తారని తెలిపింది. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ప్రస్తుత బలం 112. ఇంకా ఆరుగురు అవసరమవుతారు. మరోవైపు ఐయూఎంఎల్, లెఫ్ట్ పార్టీలు తాము డీఎంకే కూటమిలోనే వుంటామని తేల్చి చెప్పాయి.
2 స్థానాలున్న వీసీకె ఇంకా టీవీకెకి మద్దతిచ్చే విషయం తేల్చలేదు. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే... ఒకవేళ వారిద్దరూ ఇచ్చినా కూడా బలం 114 అవుతుంది. అప్పటికీ మరో నలుగురు మద్దతు అవసరం పడుతుంది. దీనితో స్పష్టతతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం రావలసిందిగా గవర్నర్ సూచించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు అన్నాడీఎకేకి చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు టీవీకె విజయ్ అడుగకపోయినా మద్దతు ఇస్తామంటూ బహిరంగంగా ముందుకు వస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇదిలావుంటే నెహ్రూ స్టేడియంలో విజయ్ సీఎంగా ప్రమాణం చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఏం జరుగుతుందన్నది చూడాల్సి వుంది.