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నీట్ యూజీ రీ టెస్ట్ : అభ్యర్థుల కోసం ఎన్.టి.ఏ వాట్సాప్
ఈ నెల 21 తేదీన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష జరుగనుంది. ఈ పరీక్ష కోసం హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. అలాగే, పరీక్షలు సాఫీగా, పకడ్బంధీగా సాగేందుకు వీలుగా అన్ని రకాల కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, విద్యార్థుల కోసం ఒక అధికారిక వాట్సప్ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇదేసమయంలో పరీక్షకు సంబంధించి వస్తున్న తప్పుడు ఎస్ఎంఎస్లు, ఈ-మెయిల్ను నమ్మోద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ముఖ్యంగా నీట్ పరీక్షకు హాజచరుకానున్న అభ్యర్థులందరూ +91 78279 80287 నంబరుతో ఎన్టీఏ ఒక అధికారిక వాట్సప్ను ప్రారంభించింది. ‘నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ’ అనే పేరుతో ఉండే ఈ ఖాతాకు బ్లూ టిక్ ఉంటుంది. అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు పరీక్షకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్లు ఈ నంబర్ నుంచే వస్తాయని ఎన్టీఏ పేర్కొంది.
ఇలా బ్లూటిక్ లేకుండా ఇదే పేరుతో వచ్చే సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని అభ్యర్థులను కోరింది. అభ్యర్థులకు సంబంధించిన ఓటీపీలు, వ్యక్తిగత వివరాలు, చెల్లింపులు వంటివి తాము కోరమని.. వీటి విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. వాట్సప్ నోటిఫికేషన్లతో పాటు అభ్యర్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని కోరుతూ.. రిమైండర్ ఎస్ఎంఎస్లు, ఈ-మెయిల్లను కూడా పంపుతున్నట్లు వెల్లడించింది. అధికారిక ఎస్ఎంఎస్లు NICPEP అనే సెండర్ ID నుంచి, ఇమెయిల్లు [email protected] నుంచి మాత్రమే వస్తాయని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా మే 3న పరీక్ష కోసం జారీ చేసిన అడ్మిట్ కార్డులు.. పునఃపరీక్షకు చెల్లవని విద్యార్థులకు గుర్తుచేసింది.
Kiran Abbavaram: తిరుపతిలో చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ మ్యూజికల్ ఫెస్ట్
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" మూవీ నుంచి మరో సెన్సేషనల్ సాంగ్ రాబోతోంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన రెండు సాంగ్స్ 'తొలి ప్రేమేం తోపు కాదే..', 'వదలనే..' సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మూడో పాట 'జిగితార..' రిలీజ్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్. ఈ నెల 20న తిరుపతిలో గ్రాండ్ మ్యూజికల్ ఫెస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు.
Ma Inti Bangaram Review: చూడతగ్గ చిత్రంగా సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా రివ్యూ
నటీనటులు: సమంత, గుల్షన్ దేవయ్య, గౌతమి, దిగంధ్, శ్రీముఖి, లక్ష్మీ, మంజూష, వెన్నెల కిషోర్, చైతన్య, ఆనంద్, శ్రినివాస్ గవిరెడ్డి తదితరులు సినిమాటోగ్రఫి: ఓం ప్రకాశ్, మ్యూజిక్: సంతోష్ నారాయణన్, దర్శకత్వం: నందినీ రెడ్డి నిర్మాతలు: రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు కథ, స్క్రీన్ ప్లే: రాజ్ నిడిమోరు, వసంత్ మరింగంటి, సీతా మీనన్, ఫైట్స్: లీ విట్టేకర్, రిలీజ్: 2026-06-19
ధనుష్ హీరోగా 'ఓం' - హీరోయిన్లుగా సాయిపల్లవి - శ్రీలీల
ధనుష్ హీరోగా రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రానికి "ఓం" అనే పేరును ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ను ప్రకటిస్తూ ఓ పవర్ ఫుల్ వీడియోను వీడుదల చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఎర్రచందనం నేపథ్యంలో సాగే కథతో దీన్ని రూపొందించినట్లు ఆ గ్లింప్స్ ఆధారంగా తెలుస్తోంది. దీంతో అందరూ ఈ సినిమాను అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప'తో పోలుస్తూ నెట్టింట పోస్ట్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఇందులో కూడా ధనుష్ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చేస్తారంటూ చర్చ జోరందుకుంది. దీనిపై దర్శకుడు తాజాగా స్పందించారు.
Alia Bhatt : ఆలియా భట్కు అండగా శర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైలర్
ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు ఎక్స్ట్రార్డినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం మేకర్స్ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ఇద్దరు అందమైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు. సరదాగా, థ్రిల్లింగ్గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్
వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..