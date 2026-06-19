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  4. NTA launches official WhatsApp updates for NEET re-test, warns of fake messages
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 19 June 2026 (12:33 IST)

నీట్ యూజీ రీ టెస్ట్ : అభ్యర్థుల కోసం ఎన్.టి.ఏ వాట్సాప్

neet retest
BY: ఠాగూర్
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (12:27 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (12:33 IST)
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ఈ నెల 21 తేదీన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష జరుగనుంది. ఈ పరీక్ష కోసం హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. అలాగే, పరీక్షలు సాఫీగా, పకడ్బంధీగా సాగేందుకు వీలుగా అన్ని రకాల కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, విద్యార్థుల కోసం ఒక అధికారిక వాట్సప్‌ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇదేసమయంలో పరీక్షకు సంబంధించి వస్తున్న తప్పుడు ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, ఈ-మెయిల్‌ను నమ్మోద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 
 
ముఖ్యంగా నీట్ పరీక్షకు హాజచరుకానున్న అభ్యర్థులందరూ +91 78279 80287 నంబరుతో ఎన్‌టీఏ ఒక అధికారిక వాట్సప్‌ను ప్రారంభించింది. ‘నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ’ అనే పేరుతో ఉండే ఈ ఖాతాకు బ్లూ టిక్‌ ఉంటుంది. అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు పరీక్షకు సంబంధించిన అన్ని అప్‌డేట్‌లు ఈ నంబర్‌ నుంచే వస్తాయని ఎన్‌టీఏ పేర్కొంది. 
 
ఇలా బ్లూటిక్‌ లేకుండా ఇదే పేరుతో వచ్చే సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని అభ్యర్థులను కోరింది. అభ్యర్థులకు సంబంధించిన ఓటీపీలు, వ్యక్తిగత వివరాలు, చెల్లింపులు వంటివి తాము కోరమని.. వీటి విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. వాట్సప్‌ నోటిఫికేషన్లతో పాటు అభ్యర్థులు తమ అడ్మిట్‌ కార్డులు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలని కోరుతూ.. రిమైండర్‌ ఎస్ఎంఎస్‌లు, ఈ-మెయిల్‌లను కూడా పంపుతున్నట్లు వెల్లడించింది. అధికారిక ఎస్ఎంఎస్‌లు NICPEP అనే సెండర్ ID నుంచి, ఇమెయిల్‌లు [email protected] నుంచి మాత్రమే వస్తాయని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా మే 3న పరీక్ష కోసం జారీ చేసిన అడ్మిట్‌ కార్డులు.. పునఃపరీక్షకు చెల్లవని విద్యార్థులకు గుర్తుచేసింది.
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ఠాగూర్

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