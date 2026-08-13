ఆస్పత్రి వాష్రూమ్లో విగతజీవిగా నర్సు... ఎక్కడ?
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. ఆస్పత్రి వాష్రూమ్లో ఓ నర్సు విగతజీవిగా పడివుంది. దీంతో ఆమెను ఎవరైనా హత్య చేశారా లేక గుండెపోటుతో మరణించారా అన్నదానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 30 ఏళ్ల వయసున్న ఓ నర్సు కోల్కతాలోని ఎన్ఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైద్యకళాశాల, ఆసుపత్రి గైనకాలజీ విభాగంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. బుధవారం రాత్రి విధులకు హాజరైన ఆమె.. రాత్రి 10 గంటల సమయంలో వాష్రూమ్కు వెళ్లారు. ఎంతకూ బయటకు రాకపోవడం, పిలిచినా స్పందన లేకపోవడంతో అక్కడున్న సిబ్బంది తలుపులు పగలకొట్టారు. అక్కడే నేలపై అపస్మారక స్థితిలో ఆమెను గుర్తించారు.
వెంటనే చికిత్స కోసం తరలించగా.. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆమె మృతికి కారణాలు తెలియరాలేదు. మృతదేహంపై ఎటువంటి గాయాల ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని, ఆత్మహత్య లేఖ కూడా లభించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఇంజక్షన్ ద్వారా మత్తు మందును అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్లే మరణించి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అన్ని కోణాల్లో కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు.. రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ ఈ ఘటనపై విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి శరద్వత్ ముఖర్జీ ఆసుపత్రిని సందర్శించి వివరాలు ఆరా తీశారు.