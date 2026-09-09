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  4. Odisha: 5 orangutans rescued from Balasore forest, wildlife smuggling suspected
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (16:44 IST)

అరుదైన ఒరాంగుటాన్లు.. బిచిత్రాపూర్ అటవీ ప్రాంతం నుండి రక్షించిన అధికారులు

orangutans
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (16:44 IST)
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orangutans
ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో కనీసం ఐదు ఒరాంగుటాన్లు కనిపించడం, వన్యప్రాణుల అక్రమ రవాణాకు సంబంధించిన ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న ఈ జంతువులు భారతదేశానికి చెందినవి కావు. వీటిని బిచిత్రాపూర్ అటవీ ప్రాంతం నుండి రక్షించారు. ఇవి ఆ ప్రాంతానికి ఎలా చేరుకున్నాయనే దానిపై దర్యాప్తు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైల్డ్‌లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరోను కోరింది. 
 
ఈ ఒరాంగుటాన్లు భారతదేశానికి చెందినవి కానందున, వాటిని తరలించే ప్రయత్నం విఫలమవడంతో వదిలేసి ఉంటారని అటవీ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అవి అడవికి ఎలా చేరుకున్నాయో తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు జరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఈ ఒరంగుటాన్‌లలో ఒక్కొక్కదాని ధర రూ. 20-25 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఈ కోతులను విమాన, జల లేదా రైలు మార్గాల ద్వారా ఒడిశాకు తీసుకువచ్చి ఉండవచ్చని పర్యావరణ శాఖ మంత్రి గణేష్ రామ్ సింగ్‌ఖుంటియా అన్నారు. 
 
ఈ ఘటనపై విచారణ జరపాలని తాము డబ్ల్యూసీసీబీని కోరాము. అలాగే, విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్లు,  ఓడరేవులలోని సీసీటీవీ కెమెరాలను తనిఖీ చేయాలని వారిని కోరామని, ఎందుకంటే ఈ జంతువులను వారి రవాణా సౌకర్యాల ద్వారా తీసుకువచ్చి ఉండవచ్చునని మంత్రి అన్నారు. దేశంలో వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన నేరాలను అరికట్టే బాధ్యత డబ్ల్యూసీసీబీకి ఉందని గుర్తు చేశారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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