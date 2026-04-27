ఆర్డర్ చేసిన వస్తువుల్ని డెలివరీ చేశాడు.. ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం..
ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులను ఇంటికి డెలివరీ చేసిన ఓ కిరణా దుకాణదారుడు.. ఓ ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అకృత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్లో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.
సరుకులు డెలివరీ చేసేందుకు వచ్చిన ఓ కిరాణా దుకాణదారుడు, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్కు చెందిన 20 ఏళ్ల యువతి స్థానికంగా ఓ అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తుంది. ఆమె, శుక్రవారం రాత్రి తన రూమ్మేట్ ఊర్లో లేని సమయంలో సమీపంలోని కిరాణా దుకాణం నుండి కొన్ని సరుకులను ఆర్డర్ చేసింది.
సరుకులు ఇచ్చేందుకు వచ్చిన నిందితుడు, ఆమె ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండటాన్ని గమనించి లోపలికి చొరబడి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. బాధితురాలు శనివారం ఇన్ఫో వ్యాలీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు.