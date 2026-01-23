వామ్మో... ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి 12 అడుగుల నల్లత్రాచు (video)
ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి సుమారు 12 అడుగులకు పైగా పొడవున్న నల్లత్రాచు వచ్చేసింది. దీనితో ఫ్లాట్స్ నివాసితులు అందరూ బెంబేలెత్తిపోయారు. వెంటనే పాములు పట్టేవారికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ పామును వాళ్లు ఎలా పట్టుకున్నారో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు.
నల్లత్రాచును బంధించేందుకు పాములుపట్టే వ్యక్తి ఓ తగరం గోతాన్ని, ప్లాస్టిక్ పైపును ఉపయోగించాడు. ఆ పాము మీదకి వస్తున్న చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. చివరికి అది పైపులోకి తల భాగాన్ని పెట్టగానే అతడు వెంటనే పామును లోపలికి నెడుతూ సంచీలోకి పంపి పామును బంధించేసాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది.