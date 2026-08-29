దూరం 60 కిలోమీటర్లు.. బిల్లు రూ.5662 - ఓలా బిల్లు చూసి విస్తుపోయిన ప్రయాణికులు
ఢిల్లీలో ఓలా క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్న కొందరు ప్రయాణికులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. కేవలం 60 కిలోమీటర్ల దూరానికి రూ.5,662 బిల్లు రావడంతో వారంతా విస్తుపోయారు. బుకింగ్ సమయంలో యాప్లో రూ.1,285గా చూపించింది. కానీ, చివరి బిల్లు మాత్రం రూ.5,662 వచ్చింది. యాప్ బిల్లుకు, చివరి బిల్లుకు ఏమాత్రం పొంతన లేకపోవడంతో తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. తాము ప్రయాణించి దూరానికి అదనంగా 240 కిలోమీటర్లు కలిపి బిల్లు వేశారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కొందరు ప్రయాణికులు ఉదయం 10 గంటలకు ఢిల్లీలోని మహిపాల్పూర్లో ఉన్న ఒక హోటల్ నుంచి 6 గంటల ప్యాకేజీ (60 కిలోమీటర్లు)కింద ఓలా క్యాబ్ను బుక్ చేసుకున్నమారు. వారు యశోభూమిలో జరిగే ఓ ఎగ్జిబిషన్కు హాజరయ్యేందుకు అక్కడికి వెళ్లారు. సుమారు 3.45 గంటల వరకు వారు అక్కడే గడిపారు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి నేరుగా ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు.
ప్రయాణం ముగిసిన తర్వాత వచ్చిన బిల్లను చూసి వారు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. తాము 60 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తే, బిల్లు మాత్రం 240 కిలోమీటర్లకు అదనంగా కలిపి రూ.5,662గా వచ్చిందని వాపోయారు. ఈ చేదు అనుభవాన్ని వారు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ భారీ బిల్లుపై వెంటనే ఓలా కస్టమర్ సపోర్టును సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించగా వారాంతం కావడంతో వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన లభించలేదని ప్రయాణికులు వాపోయారు.
తక్షణమే సమస్యను పరిష్కరించే మార్గం లేకపోవడంతో బాధితులు సోషల్ మీడియాను ఆశ్రయించారు. దీంతో ఈ పోస్ట్ వైరల్ అయింది. పలువురు నెటిజన్లు తమకు తోచిన రీతిలో స్పందిస్తున్నారు. వారు ఎగ్జిబిషన్లో ఉన్న సమయంలో డ్రైవర్ తన వ్యక్తిగత పనుల కోసం క్యాబ్ను ఉపయోగించుకునివుంటారని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా, ఈ బిల్లు వివాదంపై ఓలా యాజమాన్యం అధికారికంగా స్పందించలేదు. బాధితులు మాత్రం తమకు జరిగిన అన్యాయంపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.