హోటల్ గదికి వెళ్లిన నవ వధువు.. ఐదు సెకన్లలో మృతి.. ఏం జరిగింది..?
హోటల్ గదిలోకి వెళ్లిన నవ వధువు... ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉండగా ఒక్కసారిగా వెల్లికిలా పడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. అంటే హోటల్ గదిలోకి వెళ్లిన క్షణాల్లోనే నవ వధువు అనుమానాస్పద స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఝాన్సీలో చోటుచేసుకుంది.
వీడియోలోని దృశ్యాల మేరకు.. ఝాన్సీకి చెందిన ముస్కాన్ తన భర్త, మరో వ్యక్తితో కలిసి ఓ హోటల్ గదిలోకి వెళ్లింది. లోపలికి వెళ్లిన ఐదు సెకన్లలోపే.. అకస్మాత్తుగా తలుపువద్ద కుప్పకూలిపోయింది. వెంటనే ఆమె భర్త బయటకు వచ్చి.. ముస్కాన్ను లోపలికి తీసుకువెళ్లాడు.
అనంతరం ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్స పొందుతూ మరుసటి రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. తన కుమార్తె మృతిపై ముస్కాన్ తండ్రి రామ్జీ లాల్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఓ గ్రామీణ బ్యాంకులో మేనేజర్గా పని చేస్తున్న నీలేశ్తో ముస్కాన్కు నాలుగు నెలల క్రితం తమ కుమార్తె వివాహం చేసినట్లు ఆమె తండ్రి పేర్కొన్నారు. అనంతరం నీలేశ్కు అప్పటికే మరో మహిళతో వివాహం అయిన విషయం తమకు తెలిసిందన్నారు. ఈ విషయంపై తరచూ తమ కుమార్తెకు, అల్లుడికి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు.
రైల్వే పరీక్షకు సిద్ధం కావడానికి ముస్కాన్ ఇటీవల తమ ఇంటికి వచ్చిందన్నారు. అయితే బంధువులను కలవడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పి ఆమెను ఇంటి నుంచి తీసుకువెళ్లాడని ఆరోపించారు. ప్లాన్ ప్రకారమే ముస్కాన్ను హోటల్కు తీసుకువెళ్లి, హత్య చేశాడని ఆరోపించారు. మృతదేహం తలపై గాయాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు.