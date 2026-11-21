ముంబై పబ్లిక్ పార్కులో యువ జంటపై దాడి.. కర్రలతో కొట్టడం, ఆపై పిడికిళ్లతో?
ముంబైలోని కుర్లాలో ఉన్న ఒక పబ్లిక్ పార్కులో ఎనిమిది నుండి పది మంది అబ్బాయిల బృందం ఒక యువ జంటపై దాడి చేసి, కర్రలతో కొట్టారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.ఈ ఘటన కుర్లా వెస్ట్లోని ఫీనిక్స్ మాల్ వెనుక ఉన్న ప్రమోద్ మహాజన్ గార్డెన్లో జరిగింది.
Boys
బీజేపీ నాయకుడు కిరీట్ సోమయ్య కూడా షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో, ఎనిమిది నుండి పది మంది అబ్బాయిలు (వీరంతా మైనర్లు) ఒక యువ జంటతో వాగ్వాదానికి దిగడం కనిపిస్తుంది. కొద్దిసేపటికే పరిస్థితి హింసాత్మకంగా మారింది. నిందితులు ఆ జంటను చుట్టుముట్టి, వారి దారికి అడ్డుపడ్డారు. వారిలో కొందరు యువకులు ఆ వ్యక్తిని కర్రలతో కొట్టడం, ఆపై పిడికిళ్లతో దాడి చేయడం వీడియోలో చూడవచ్చు.
ఆ వ్యక్తితో ఉన్న మహిళ, దాడిని ఆపడానికి ప్రయత్నించడం కూడా వీడియోలో కనిపిస్తుంది. చివరకు ఆ జంట అక్కడి నుండి తప్పించుకోగలిగారు.వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను పరిగణనలోకి తీసుకున్న పోలీసులు, దాడికి పాల్పడిన మైనర్లను గుర్తించారు. వారిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 189(2) (చట్టవిరుద్ధమైన సమావేశం), 118(1) (ప్రమాదకర ఆయుధాలు లేదా సాధనాలను ఉపయోగించి స్వచ్ఛందంగా గాయపరచడం), 352 (శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించే ఉద్దేశంతో ఉద్దేశపూర్వకంగా అవమానించడం), 351(2) (నేరపూరిత భయపెట్టడం), ఇతర సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
నిందితులైన మైనర్లను జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డు (బాల నేరస్థుల న్యాయ మండలి) ముందు హాజరుపరుస్తామని, వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
This is Kurla, nothing odd here. And don't worry, this is what Chaityabhoomi (East), formerly Dadar (East), will look like in the near future: https://t.co/uxQDSobGaT— Prof. Muddam Chusen (@PoliticEmbarras) November 21, 2026