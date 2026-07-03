కేతన్ హత్య కేసు : శియ గోయల్కు ఎంత పొగరో... మీడియాకు మిడిల్ ఫింగర్ చూపించి హేళన (Video)
మహారాష్ట్ర పూణె నగరానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన కాబోయే భార్య సియా అగర్వాల్కు తలపొగరు బాగానే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా, పోలీసులు ఆమెను నివాసానికి తీసుకెళ్లగా తిరుగు ప్రయాణంలో అక్కడ వేచివున్న మీడియా ప్రతినిధులను చూసి మిడిల్ ఫింగర్ చూపించి హేళన చేస్తూ దురుసుగా ప్రవర్తించింది. దీంతో మీడియా ప్రతినిదులు ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు.
కేతన్ అగర్వాల్తో అయిష్టంగానే నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సియా గోయల్ ఈ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండేందుకు వీలుగా తన ప్రియుడు చేతన్తో కలిసి హత్యకు ప్లాన్ చేసింది. కేతన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టంలేకనే అతన్ని లోహడ్కోట వద్దకు తీసుకెళ్లి హత్య చేసినట్టు అంగీకరించింది. కేతన్ అగర్వాల్ హత్యకు ముందు కోటపై నుంచి తోసెయ్యడానికి నిందితులిద్దరూ రిహార్సల్ చేసినట్టు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. దీంతో బుధవారం సియా అగర్వాల్ను రిహార్సల్ చేసిన ప్రదేశానికి గుర్తించేందుకు తీసుకెళ్లారు.
మీడియాకు మిడిల్ ఫింగర్ చూపిన సియా గోయల్— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) July 3, 2026
పూణే వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు నిందితురాలు సియా గోయల్ ప్రవర్తన తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. విచారణలో భాగంగా పోలీసులు ఆమెను నివాసానికి తీసుకెళ్లగా, తిరుగు ప్రయాణంలో అక్కడ వేచి ఉన్న మీడియా ప్రతినిధులకు మిడిల్ ఫింగర్ చూపించి దురుసుగా… pic.twitter.com/7YNIhGHKTz
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జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
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