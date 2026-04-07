బెంగాల్పై కన్నేస్తే పాకిస్థాన్ ఎన్ని ముక్కలవుతుందో దేవుడికే తెలియాలి : రాజ్నాథ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
శత్రుదేశం పాకిస్థాన్కు భారత రక్షణ శాఖామంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. బెంగాల్పై కన్నెస్తే ఈ సారి పాకిస్థాన్ ఎన్ని ముక్కలు అవుతుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి అంటూ హెచ్చరించారు. భవిష్యత్లో ఏమైనా దాడులు జరిగితే కోల్కతాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని, ఆ స్థాయి మిస్సైల్స్ తమ వద్ద ఉన్నాయంటూ పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖావాజా ఆసిఫ్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలకు రాజ్నాథ్ పై విధంగా బదులిచ్చారు.
ఓ వార్తా సంస్థతో ఆయన మాట్లాడుతూ.. పాక్ రక్షణ మంత్రి అలాంటి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందన్నారు. 55 ఏళ్ల క్రితం పాక్ రెండుగా విడిపోయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. 1971లో జరిగిన యుద్ధంలో తూర్పు పాకిస్థాన్ నుంచి విడిపోయి బంగ్లాదేశ్ స్వతంత్రదేశంగా ఏర్పడింది. నాడు బంగ్లాదేశ్కు భారత సైన్యం అండగా నిలిచిందని గుర్తు చేశారు.
ఆ సమయంలో పాక్ ఎన్నో పర్యవసానాలు ఎదుర్కొందని రాజ్నాథ్ గుర్తుచేశారు. ఈ సందర్భంగా రెండు పొరుగుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను పెంచే ప్రకటనలు చేయవద్దని ఇస్లామాబాద్ను హెచ్చరించారు. వారు బెంగాల్పై కన్నేస్తే.. ఈసారి పాక్ ఎన్ని ముక్కలవుతుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి అని వ్యాఖ్యానించారు.