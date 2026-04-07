భారత్ ధర్మసత్రం కాదు... చొరబాటుదార్లకు చోటు లేదు : అమిత్ షా
భారత్ ధర్మసత్రం కాదని, ఇక్కడ అక్రమ చొరబాటుదారులకు చోటులేదని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. అస్సాం ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన మంగళవారం బరాక్ లోయలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ అక్రమ చొరబాటుదారుల ప్రస్తావన తెచ్చారు. వెస్ట్ బంగాల్ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరగాలన్నా, అక్రమ చొరబాటుదారులను తరిమికొట్టాలన్నా అది బీజేపీ వల్లే సాధ్యమన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తేనే ఇవన్నీ జరుగుతాయన్నారు. బరాక్ లోయలో బెంగాలీలు ఎక్కువగా ఉంటారనిత దీంతో ఆయన బెంగాల్లో అక్రమ చొరబాటుదారుల అంశాన్ని పేర్కొనడం గమనార్హం.
'పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ప్రకారం గూఢఛర్యం చేసే వ్యక్తులకు దేశంలో స్థానం లేదని తెలిసే ఆ చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తోంది. రెడ్ కార్పెట్ వేసి మరీ అక్రమ చొరబాటుదారులకు ప్రవేశం కల్పిస్తోంది. భారత్ ధర్మసత్రం కాదు. అక్రమ చొరబాటుదారులకు ఇక్కడ స్థానం లేదు. ఒక్కసారి బీజేపీ అధికారంలోకి రాగానే రాష్ట్రంలో మార్పు మొదలవుతుంది. బెంగాల్లో ఉన్న చొరబాటుదారులను తిరిగి వారి దేశాలకు వెళ్లగొడతాం' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. 'కాంగ్రెస్ నేతలకు అసలు ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉండదు. నిరసనకారులను మెచ్చుకుంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆ పార్టీ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు' అని పేర్కొన్నారు.