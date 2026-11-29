ఎంపీ సీట్లు పెరిగితే భారత్లో ప్రజాస్వామ్యం అంతమైపోతుంది : రాహుల్ (Video)
Updated: Sun, 29 Nov 2026 (19:15 IST)
దేశంలో లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య 850కు పెరిగిన మరుక్షణమే భారత్లో ప్రజాస్వామ్యం అంతమైపోతుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అభిప్రాయపడ్డారు. త్వరలో జరుగనున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం సిద్దమైంది. అయితే, ఈ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని ఇండి కూటమి నేతలు సిద్ధమై, తమవంతు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. ఇందులోభాగంగా ఆదివారం డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ను కలిసి డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వరాదంటూ కోరారు. స్టాలిన్ను కలిసిన వారిలో కాంగ్రెస్ నేత సోనియా గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, తెలంగాణ, కర్నాటక, కేరళ ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్ రెడ్డి, డీకే శివకుమార్, సతీశన్తో పాటు టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ తదితరులు ఉన్నారు.
స్టాలిన్తో సమావేశం ముగిసిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, స్టాలిన్తో మా సమావేశం చాలా చక్కగా, సౌహార్దపూర్వకంగా జరిగింది. మా దృక్పథాన్ని ఆయనకు వివరించాం. డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) ద్వారా పార్లమెంటు స్థానాలను 850కి పెంచి, ఆ స్థానాల రూపకల్పనను పూర్తిగా బీజేపీ చేతుల్లోనే ఉంచడం వల్ల దేశ నియోజకవర్గాల స్వభావమే మారిపోతుంది.
ఇది భారతదేశానికే కాకుండా, దక్షిణ భారతదేశానికి, ముఖ్యంగా తమిళనాడుకు ఎంతో హానికరం... తమిళనాడుకు బలమైన రక్షకుడిగా ఉన్న స్టాలిన్ను, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడాలని, బీజేపీ పన్నిన ఈ కుతంత్రాన్ని అడ్డుకోవాలని కోరాం. ఒకసారి బీజేపీ 850 స్థానాలతో లోక్సభను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తే, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అంతమైపోతుంది అంటూ రాహుల్ గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి