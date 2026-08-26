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  4. One of our Kailash Yatra groups is stranded in the Nepal floods; their whereabouts are unknown: Sadhguru Jaggi Vasudev
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (19:29 IST)

మా కైలాష్ యాత్ర బృందాలలో ఒకటి నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకుంది, వారి ఆచూకి అందలేదు: సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్

Flash Floods
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (19:33 IST)
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చైనాలోని టిబెట్‌లో ఉన్న గిరోంగ్ (Gyirong) వద్ద ఒక భయంకరమైన, విషాదకరమైన ఆకస్మిక వరద సంభవించడంపై సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసారు. ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ... మా కైలాష్ యాత్రా బృందాలలో ఒకటి ఈ వరదల్లో చిక్కుకుపోయింది. వారు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు, ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయం వద్ద ఉన్న సమయంలో ఈ వరద వచ్చింది. ఆ భవనం, పట్టణంలోని చాలా భాగం నీట మునిగినట్లు తెలుస్తోంది.
 
వాలంటీర్లు, సహాయక బృందాలతో సహా మేమందరం తీవ్ర ఆవేదనలో ఉన్నాము. సహాయక చర్యల్లో సాధ్యమైనంత వరకు తోడ్పాటునందించడానికి కృషి చేస్తున్నాము. ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయం వద్ద ఉన్న వారి ఆచూకీ గురించి ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం అందలేదు. ఆ ప్రాంతానికి చేరుకునే మార్గాలను అన్వేషించడానికి మేము అధికారులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాము. ఎలాంటి ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ సహాయక చర్యల్లో పాలుపంచుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము.
 
మా యాత్రలో భాగమైన 21 బృందాలలో, 495 మంది ఇప్పటికే సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చారు. ప్రస్తుతం 743 మంది టిబెట్‌లో, 148 మంది నేపాల్‌లో ఉన్నారు. అలాగే 77 మంది ఇమిగ్రేషన్ కేంద్రం వద్ద, ముగ్గురు వాలంటీర్లు నేపాల్‌లోని టిమురే (Timure) వద్ద ఉన్నారు.
 
మా బృందంలోని సభ్యుల కుటుంబాలు, ఆప్తులు, ఆ ప్రాంతంలో ప్రభావితమైన వందలాది మందికి నేను ఒకటే చెబుతున్నాను - మీ బాధను నేను పంచుకుంటున్నాను, ఈ అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో మేము ఎటువంటి ప్రయత్నాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన సహాయం అందేలా చూసేందుకు నేను స్వయంగా ఆ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాను అని పేర్కొన్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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