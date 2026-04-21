ఒక పార్టీయేమో కాంగ్రెస్ తొత్తు, ఇంకోటి భాజపాకి తొత్తు, ఈ రెండూ మనకొద్దబ్బా: టీవీకె విజయ్
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పర్యటనలు చివరి అంకానికి చేరుకున్నాయి. ప్రతి పార్టీ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు తమవంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. టీవీకే పార్టీ చీఫ్, నటుడు విజయ్ మాట్లాడుతూ... అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ మంత్రి విజయ్ ఓ నటుడు. ఆయనకు ఏం తెలుసు పాలన గురించి, ప్రజల గురించి అంటున్నారు. నిజమే నేను నటుడినే. కానీ అది సినిమాల్లో మాత్రమే. ప్రజల మధ్య నటించను. సమస్యలపై నటించను. ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు వచ్చాను. కానీ రాష్ట్రంలోని ఆ రెండు పార్టీల నాయకులు ప్రజల ముందు నటిస్తారు. ఒక పార్టీయేమో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొత్తు. మరొకటికి భాజపాకి. ఈ రెండూ పార్టీలకు మనకు వద్దు అంటూ ప్రజల ముందు చెప్పుకొచ్చారు. కాగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23న జరుగనున్నాయి.
ఆస్తులు తేడా ఎందుకు చూపించారంటూ కోర్టు ప్రశ్న
టీవీకే అధ్యక్షుడు, కోలీవుడ్ హీరో విజయ్కు మద్రాస్ హైకోర్టు సోమవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్న ఆయన... దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాల్లో తన ఆస్తి విలువను వేర్వేరుగా చూపించారు. దీనిపై చెన్నైకు చెందిన వి.విగ్నేష్ అనే వ్యక్తి మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాలో విజయ్ పోటీ చేస్తున్నారని, ఇందుకోసం ఆయన దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు సమర్పించిన అఫిడవిట్లలో ఆస్తి విలువలో తేడాలు ఉన్నాయని హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ముఖ్యంగా, పెరంబూర్లో సమర్పించిన అఫిడవిట్లో ఆయన ఆస్తుల వివరాలు రూ.115 కోట్లుగా ఉండగా.. తిరుచ్చిలో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కు ఇచ్చిన వివరాల్లో వెల్లడించిన ఆస్తులు విలువ రూ.220కోట్లుగా ఉందని పిటిషనర్ ఆరోపించారు. ఇలా ఎందుకు తేడా చూపించాల్సి వచ్చించిందో వివరించేలా ఎలాంటి అనుబంధ పత్రాలు విజయ్ ఇవ్వలేదన్నారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన హైకోర్టు విజయ్కు నోటీసులు జారీచేస్తూ విచారణను వచ్చే వారానికి వాయిదా వేసింది. అలాగే ఎన్నికల సంఘం, ఆదాయపన్ను శాఖల వివరణ కూడా తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.