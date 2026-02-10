లోక్సభ స్పీకర్పై విపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానం.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఓం బిర్లా
విపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి లోక్సభ స్పీకర్పై అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీసు ఇచ్చాయి. ఈ మేరకు లోక్సభ సచివాలయానికి మంగళవారం నోటీసు అందజేశాయి. స్పీకర్ పక్షపాత ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని, ప్రతిపక్ష సభ్యులకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని, ఇటీవల 8 మంది ఎంపీలను సస్పెండ్ చేశారని ఆరోపిస్తూ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 94(సి) కింద ఈ నోటీసును సమర్పించాయి. దీనిపై సుమారు 120 మంది విపక్ష ఎంపీలు సంతకాలు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో స్పీకర్ ఓం బిర్లా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన అభిప్రాయాన్ని మంగళవారం వివిధ పార్టీల నేతలకు, విపక్ష నేతలకు కూడా తెలియజేశారు. ప్రభుత్వంగానీ, ప్రతిపక్ష నేతలుగానీ కోరినా తాను తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోబోనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ఈ అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ బడ్జెట్ రెండో దఫా సమావేశాల తొలి రోజైన మార్చి 9వ తేదీన జరిగే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు లోక్సభ స్పీకర్ కుర్చీకి దూరంగా ఉండాలని ఆయన నిర్ణయించారు. ఈ తాజా పరిణామంతో బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.