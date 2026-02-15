తప్పుడు అఫిడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్ పదవిని కోల్పోయిన మహిళ
ఒరిస్కా రాష్ట్రంలో గతంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తప్పుడు అఫడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్గా గెలిచిన ఓ మహిళ ఇపుడు తన పదవిని కోల్పోయింది. ముగ్గురు సంతానం ఉన్నందున కొరాపుట్ జిల్లా పితాగుడ సర్పంచి పద్మ కందుల్ పూల్ తన పదవి కోల్పోయారు.
వివరాల్లోకి వెళితే పితాగుడ సర్పంచి పద్మ కందుల్ పూల్కు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని తప్పుడు అఫిడవిట్ చేసి గత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి సర్పంచిగా గెలుపొందారు. దీనిపై మాజీ సర్పంచి గీతా చోపడి జిల్లా యంత్రాంగానికి 2023లో ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన యంత్రాంగం సమితి అభివృద్ధి అధికారి, సిమిలిగుడ తహసీల్దార్, వైద్యుల బృందంతో దర్యాప్తు చేయించి పద్మకు ముగ్గురు సంతానం ఉన్నట్లు ధ్రువపత్రాలు పాలనాధికారి మనోజ్ సత్యవాన్ మహాజన్కు అందజేశారు.
ఒడిశా గ్రామపంచాయతీ నిబంధన 1964 సెక్షన్ 25 ప్రకారం ఇద్దరు పిల్లలకు మించి ఉంటే పదవికి అర్హులు కారని, ఈ పదవికి పద్మ అనర్హురాలని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం రాత్రి పాలనాధికారి మనోజ్ సత్యవాన్ మహాజన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.