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అన్నామలై ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్లో 10 గంటల్లో 10 లక్షల మంది సభ్యులు
బీజేపీకి అధికారికంగా రాజీనామా చేసిన తర్వాత, తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై ప్రారంభించిన ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్ (ఇది మన ఉద్యమం) అనే రాజకీయ ఉద్యమంలో కేవలం 10 గంటల వ్యవధిలోనే 10 లక్షల మందికి పైగా సభ్యులు చేరారు.
Annamalai
కేవలం 10 గంటల్లోనే 10 లక్షల మందికి పైగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఉద్యమం ఒక కీలక మైలురాయిని అధిగమించిందని అన్నామలై ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో ఈ ఉద్యమ లక్ష్యంపై పెరుగుతున్న నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనమని ఆయన అభివర్ణించారు. అలాగే తమపై నమ్మకం ఉంచిన మద్దతుదారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇదే సమయంలో, కాంచీపురంలోని కామాక్షి అమ్మన్ ఆలయంలో బీజేపీ సభ్యులు, కార్యకర్తలు ఆ కొత్త ఉద్యమం విజయం సాధించి వృద్ధి చెందాలని కోరుతూ ప్రత్యేక పూజలు, ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అంతకుముందు రోజు, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్, పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం నుండి అన్నామలై సమర్పించిన రాజీనామాను ఆమోదించారు. తన రాజీనామా లేఖలో, గత కొన్నేళ్లుగా తనకు అందించిన మద్దతుకు బీజేపీ నాయకత్వానికి అన్నామలై కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అయితే, తమిళనాడుకు సంబంధించిన అంశాలపై అభిప్రాయ భేదాల కారణంగానే తాను పార్టీని వీడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ పేలవమైన ప్రదర్శన తర్వాత, అన్నామలై కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తారనే ఊహాగానాలు బలపడ్డాయి. అన్నాడీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమిలో భాగంగా 27 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన ఆ పార్టీ, కేవలం 3 శాతం ఓట్ల వాటాను మాత్రమే సాధించగలిగింది.
Dhootha 2: నాగార్జున క్లాప్తో అమేజాన్ ప్రైమ్ దూత 2 ప్రారంభం
యువ సామ్రాట్ నాగచైతన్య అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదలైన సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్ దూతతో ఓటీటీలో సంచలన అరంగేట్రం చేశారు. దూత ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని గ్లోబల్ ఫెనామెనాన్గా నిలిచింది. తొలి సీజన్ నాగచైతన్యకు డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, నటుడిగా ఆయనలోని మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీతో తన అనుబంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, నాగచైతన్య సీక్వెల్ కోసం నిర్మాతగానూ మారుతున్నారు. శరత్ మరార్తో కలిసి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నార్త్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.
విజయ్ సేతుపతి, పూరి కాంబోల 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్ జూన్ 8న రిలీజ్
డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' ఈ చిత్రం ప్రొడక్షన్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. అన్ని భాషా వెర్షన్లలో పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 33 టెంపుల్ రోడ్ అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్ లైన్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ దాని టైటిల్, ఆకట్టుకునే ఫస్ట్-లుక్ విడుదల నుండి హ్యాజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. స్లమ్ డాగ్ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. నిర్మాతలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ప్రమోషన్ల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
పెద్ది సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ - తొలి రోజే రూ.135 కోట్లకు పైగా వసూలు
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దుల్కర్ సల్మాన్ చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సింగిల్ సిగ్మా స్టయిల్ లాంఛ్
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సోల్ ఆఫ్ లెనిన్కి థియేటర్లలో అద్భుతమైన స్పందన- జూన్ 26న మనోడు వస్తున్నాడు
మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం లెనిన్. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన ఈ మూవీకి మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు మరింతగా పెంచేశాయి. ఇటీవల మేకర్స్ సోల్ ఆఫ్ లెనిన్ అంటూ ఆడియెన్స్ని సర్ ప్రైజ్ చేశారు. పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లో సందడి చేస్తోంది.